Cayó peligroso delincuente con amplio prontuario luego de una persecución

Un hombre de 35 años, que cuenta con antecedentes por un violento asalto, fue detenido durante la madrugada de este jueves luego de protagonizar una persecución policial a bordo de un automóvil que tenía pedido de secuestro por robo agravado.

El procedimiento comenzó alrededor de las 3, cuando efectivos del Comando de Patrullas que realizaban recorridas preventivas observaron un Toyota Yaris ocupado por tres hombres que llevaban pasamontañas, en inmediaciones de Santa María y Falcón.

Al intentar identificarlos, el conductor aceleró y emprendió la fuga, lo que desencadenó una persecución por distintas calles de la ciudad.

Con la colaboración de otros patrulleros, el vehículo fue interceptado en Monteagudo y La Niña, donde sus tres ocupantes descendieron y continuaron escapando a pie.

Tras un operativo de búsqueda, los efectivos localizaron en un descampado de calle Roseto a Matías Ariel Godoy, de 35 años, señalado como el conductor del automóvil. Los otros dos involucrados consiguieron escapar.

Posteriormente, durante la requisa del Toyota, los policías encontraron un equipo de autógena, una amoladora, dos escaleras, una sierra, una mecha de taladro y diversos elementos de corte, que fueron secuestrados para avanzar con la investigación.

Además, al verificar la numeración del chasis, establecieron que el vehículo tenía un pedido de secuestro activo por robo agravado, solicitado por la Comisaría Novena de La Matanza Norte, con intervención de la UFI N° 12 de ese departamento judicial.

En el interior también hallaron una mochila que contenía un recipiente con una sustancia de características similares a la marihuana, que será sometida a las pericias correspondientes.

Los investigadores intentan determinar si el detenido tiene vinculación con otros hechos delictivos ocurridos durante las últimas semanas en Bahía Blanca, a partir de las características de las herramientas incautadas y las circunstancias en las que fue interceptado.

Por el momento, esa hipótesis se encuentra bajo investigación y no se confirmó su participación en otros episodios.

Había sido condenado a siete años y medio por un asalto

Godoy cuenta con un antecedente judicial por un violento robo cometido en el barrio Universitario en agosto de 2015, por el que recibió una condena de siete años y seis meses de prisión.

Según publicó La Nueva el 17 de junio de 2016, el Tribunal en lo Criminal N° 1 de Bahía Blanca lo encontró culpable de robo agravado por el uso de armas de fuego, escalamiento, efracción y por haber sido cometido en poblado y en banda. También fue condenado por la tenencia de un arma de uso civil.

El hecho ocurrió el 9 de agosto de 2015, alrededor de las 13.15, cuando cuatro delincuentes ingresaron a una vivienda ubicada en Alvarado 522, después de superar un paredón de casi tres metros de altura.

Los asaltantes irrumpieron en la propiedad, donde se encontraba una familia integrada por un matrimonio y sus dos hijos, de 12 y 19 años.

Mientras el dueño de casa logró salir para pedir ayuda, su esposa y el hijo mayor se refugiaron en una habitación de la planta alta. Los delincuentes intentaron forzar la puerta y amenazaron con matar al menor de los hermanos.

Finalmente, los ladrones escaparon ante la llegada de la Policía. Dos de ellos fueron detenidos en la zona céntrica, entre ellos Godoy, a quien le secuestraron un revólver calibre 32.

Por ese episodio, Damián Alejandro Lara recibió una condena de ocho años y seis meses de prisión, mientras que Godoy fue sentenciado a siete años y medio. El fallo fue dictado por los jueces Ricardo Nicolás Gutiérrez, Hugo Adrián De Rosa y Eduardo d'Empaire.

En cuanto al procedimiento de este jueves, Godoy quedó a disposición de las UFIJ N° 15, 19 y 7 del Departamento Judicial Bahía Blanca, mientras se coordinan actuaciones con la Justicia de La Matanza por el origen del vehículo.

La causa fue caratulada como desobediencia, resistencia a la autoridad, averiguación de procedencia e infracción a la Ley 23.737. También se investiga un posible delito de encubrimiento. Las actuaciones quedaron a cargo de la Comisaría Sexta.