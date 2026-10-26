Cuenta regresiva para 2027



Los tiempos se aceleran

Falta un año para las elecciones presidenciales. Y, probablemente, sólo un par de meses para las municipales. En todos los espacios políticos se analizan escenarios, estrategias y candidaturas.

Está claro que el contexto nacional será clave. La economía “de la diaria” será un factor determinante, como históricamente pasó en este país, y más allá de los fanatismos ciegos de la grieta que -por obvias razones- promueven los poderosos.

En Bahía, por ahora, los dirigentes políticos se entretienen en las redes sociales. El intendente Susbielles privilegia videos selfie por sobre la oficina de prensa municipal. La oposición se filma al lado de un bache o una pérdida de agua, tratando de hacer algo ingenioso o emulando el trabajo de un movilero de TV. Otros aparecen quejándose como una vecina cualquiera que llama a un contestador de un programa de radio matutino: “Así está esta cuadra del Barrio Spurr. No se puede transitar”.

Todo parece indicar que resultará insuficiente que actuaciones repletas de verdades de Perogrullo para sumar “likes” sean determinantes en un proceso electoral. La falta de profundidad en los temas no solo atraviesa a la clase dirigente, sino que -en todo caso- brinda una explicación del estado actual de la sociedad.

Sobre los candidatos concretos, hay cientos de especulaciones. Como siempre ocurre. Por caso, en la estructura del antiguo tridente gobernante del PRO tienen las cosas bien claras. El principal postulante es el concejal Fernando Compagnoni. Sin embargo, en el banco de suplentes aparece un inesperado: el exscretario municipal Pablo Romera. Tal vez su figura se acrecentó en los últimos tiempos por una llamativa confrontación con Susbielles. El alcalde decidió “subirlo al ring”, elegirlo como blanco y posicionarlo como el único “representante vivo” de los ocho años del gobierno PRO al que le factura los males pasados. Romera tiene verborragia atrasada y ocupa el espacio de dirigentes que supieron ser los más mediáticos de ese grupo político. Marcos Streitemberger, uno de los mejores ejemplos.

Otro dato que no pasa desapercibido, es que Susbielles se ha encargado de dejar a salvo de sus duras críticas, al mismísimo Héctor Gay, al que califica como “un caballero”. El actual diputado le devuelve gentilezas públicas al aclarar que nunca se sumaría a juicios livianos, porque él sabe bien la magnitud y la responsabilidad que implica gestionar desde el sillón de Bordeu.

Y hablando del exintendente. Su entorno -y él mismo- niegan públicamente la posibilidad de que compita en 2027. Sin embargo, y en confianza, un hombre que tendrá activa participación en el armado confiesa: “Nada se puede descartar, si hay que jugar esa carta se va a jugar. El Francés es un gran jugador, que nunca saca los pies del plato. Y si tiene que poner el pecho en pos del equipo, lo hará. No tengas dudas”.

Entre los libertarios puros, se anotan varios como ya consigno esta sección: Oscar Liberman, Felipe Ferrández y Franca Grippo Harrington, entre otros. La enigmática senadora Luz Bambacci recorre la Sexta punteando posibles postulantes y le ordenó a la tropa “salir a la calle”. Este finde de semana, las diputadas Carla Panelli y Mariela Vitale, salieron bajo la lluvia a buscar afiliados colocando stand en lugares públicos.

En otras líneas también se cuecen habas. El diputado De Leo siempre pretende estar en la conversación. Hace unos días creció el rumor de que su líder espiritual Lilita Carrió podría aceptar integrar un gran frente anti Milei junto a algún sector vinculado a Kicillof. ¿Interna Susbielles-De Leo? La política, dicen, es el arte de lo posible.

A la ritondista Gisela Caputo no la para nadie. En los últimos días se la pudo ver llamativamente junto Al histórico Raúl Woscoff. ¿Si no tiene sello nacional buscará reeditar Integración Ciudadana? En coincidencia, su compañero de ruta Emiliano Álvarez Porte salió a ensayar el espíritu denunciador de “Ruly”: comenzó a preguntarse si tras los dichos de Susbielles sobre la mala obra de las Cinco Esquinas (que hay que volver a hacerla) no correspondería ir a la Justicia para que rindan cuentas los responsables de la administración anterior.

El odontólogo “colorado” Adrián Jouglard; el ahora independiente Martín “Cuchito” Salaberry y los radicales del Grupo Hospital y del presidente del comité Fernando Roig también pretenden ser protagonistas en la contienda del año que viene.

El menú será variopinto.



Gran festejo gran

Luis “Luly” Calderaro festejó la semana pasada junto al presidente del Colegio de Abogados Rafael Gentili y los radicales abadistas Pablo Daguerre y Rodrigo Zeballos Bilbao. Es que su candidato Fernando Levene fue el más votado entre los matriculados bahienses en la elección para el Consejo de la Magistratura de la Nación, poderoso organismo que se encarga de la evaluación, sanción y eventual destitución de los jueces federales.

El platense Levene, que a nivel nacional obtuvo el segundo lugar relegado por la lista armada por Daniel “El Tano” Angelici, ingresará a la Magistratura. Su gran auspiciante fue Diego Molea, que ya ocupa una silla en ese cuerpo, en representación de los académicos.

En nuestra ciudad, la lista defendida por Calderaro, superó a la que apadrinó Juan Pedro Tunessi. Los libertarios quedaron terceros y los camporistas, cuartos.

El propio Molea llegó la última semana a Bahía para alentar a su candidato. Hubo reuniones y charlas. El encuentro más jugoso, que se extendió hasta entrada la madrugada, fue en un coqueto quincho de Palihue, al que asistieron políticos, empresarios y jueces.



Debut millonario

El futbolista bahiense Jonás Miszczuk hizo su debut ni más ni menos que en la reserva de River Plate. Conocido entre su familia y amigos como “El Búfalo”, se desempeña como “9” en la cuarta del Millonario, y viene de una familia muy humilde y creyente.

Jonás comenzó a jugar al fútbol a los cinco años en el Club Vista Alegre. Luego a los nueve lo llamaron de Olimpo; y desde los trece en adelante lo formó Liniers, aunque paralelamente jugaba futsal en el Club Colonia, en donde su hermano mayor y parte de su familia son directivos. Cuando cumplió 15 años vino a Bahía a seleccionar jugadores la gente de River, y en una convocatoria de 900 chicos, quedó seleccionado.

“El Búfalo” tiene siete hermanos, cinco varones y dos mujeres, y sus padres Paola y Maximus, son pastores y vendedores ambulantes. “Él es creyente de Dios y congrega en el ministerio ‘Amor Longevo’, ubicado en la calle Pampa Central 2558, en el barrio Las Colonias”, cuenta orgullosa su madre. Parece que el goleador de la cuarta ya pide pista...



Visita fugaz

En los últimos días estuvo en la ciudad el mejor basquetbolista de la historia del país. Nos referimos obviamente a Emanuel Ginóbili. Según publicó él mismo en sus redes sociales, luego de pasar por Mendoza, recaló en Bahía para visitar a su familia, pero especialmente para saludar a su madre.

“Después de Mendoza, escapadita a Bahía para visitar a la familia y especialmente saludar a mi santa madre en su día! Feliz día de nuevo, ma!!”, publicó en X, junto a una foto en la ambos estuvieron acompañados por Sebastián y Leandro.



Padres vs Gremio, round número mil

Se sabe que desde este miércoles, y hasta el próximo martes, hay un nuevo paro de docentes universitarios, en este interminable conflicto por la Ley de Financiamiento. Esto enfureció nuevamente a los padres de los alumnos de las Escuelas Medias de la UNS, ya que en el año llevan más de 45 días sin clases, a los que se sumarán las instalaciones cerradas por fechas de exámenes. En las huelgas hay una adhesión muy superior en las escuelas respecto de la Universidad.

Según ellos mismos explican, un aspecto central que reclaman es el registro de inasistencias, para que quienes adhieran no figuren como que fueron a dar clases, y eso se vea reflejado en sus bolsillos con la inasistencia. “La auditoría de la propia Universidad informó que no se cumplía ya desde 2018 (mucho antes de la Ley de Financiamiento). Un pedido de acceso a la información pública revela en el dictamen 46/2026 del servicio jurídico de la UNS que, en el Consejo de Enseñanza Media y Superior, la cuestión de las inasistencias ‘se estaría desarrollando de acuerdo a arraigados usos y costumbres de acuerdo a criterios propios, aspectos sobre los que carece de competencia o habilitación legal’”.

“La UNS también le dijo a la Agencia de Acceso a la Información Pública que un descuento necesita un acto del Consejo Superior o del Rector, acto que no existe. Según el mismo dictamen 46, el Rector no tenía competencia para dictar este reglamento, que corresponde al Consejo, por lo que hoy existe un procedimiento reciente (agosto de este año) que registra inasistencias sin consecuencias”, cuentan los padres. “Nuestras consultas al Consejo y al Rectorado siguen sin recibir alternativas para solucionar este problema”.