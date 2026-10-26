La inesperada aparición de Riquelme en un streaming: "Román, estamos al aire"

Juan Román Riquelme protagonizó una aparición inesperada en un streaming durante la madrugada de este lunes, después de la victoria de Boca ante Independiente por la 14° fecha del Torneo Clausura. El presidente del Xeneize mantuvo un breve diálogo con el periodista Flavio Azzaro, quien lo puso al micrófono mientras conversaba telefónicamente con Raúl Cascini, exintegrante del Consejo de Fútbol del club.

Azzaro hablaba con Cascini y lo invitaba a participar de su programa cuando apareció Riquelme, que estaba reunido con su amigo. Sin demasiadas vueltas, el presidente de Boca contó cómo había sido la noche y dejó una frase espontánea sobre el partido.

“¿Sabés qué asado nos comimos? Estamos acá hechos mierda. Nos enteramos de que (Sebastián) Villa no jugaba y nos quedamos”, dijo Román, en referencia al encuentro que Boca disputó en Avellaneda.

“Riquelme” Porque Flavio Azzaro sacó al aire a Juan Román Riquelme totalmente eufórico a la 1 de la mañana: “Tamo al aire… Román”. https://t.co/1mQD0rD0z3 — Tendencias Deportes (@TendenciasDepor) October 26, 2026

La charla tomó por sorpresa al periodista, que enseguida lo alertó de que estaba saliendo en vivo. “No seas boludo, Román, estamos al aire”, le advirtió Azzaro.

Antes de la aparición de Riquelme, Cascini también había hablado del próximo Superclásico en la Bombonera. El exdirigente anticipó que estará presente el domingo y lanzó una chicana al mencionar a Leonardo Ponzio, actual técnico del equipo de Núñez.

“El domingo, después de ganarle a Ponzio, voy (al programa). Ponzio trabajaba de lo mismo que yo, pero no los escucho decir eso… y hoy es técnico”, expresó Cascini.

La referencia se dio en la previa de un nuevo cruce entre Boca y River, que será el próximo domingo a las 15:00.

Fuente: DeporTV