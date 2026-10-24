A tres años de su muerte, seguidores de Iorio lo recuerdan con una estatua gigante

Los seguidores de Ricardio Iorio se adelantaron a la inauguración oficial de una imponente estatua del artista y se congregaron en el lugar donde se levanta casi terminada en Coronel Suárez para recordarlo a tres años de su fallecimiento.

El escultor Rodolfo "Roppo" Marsch dijo que la figura humana tendrá casi 6 metros de altura y, junto con la lanza, alcanzará aproximadamente 11 metros.

Roppo contó que la idea surgió del deseo de Iorio de homenajear al cacique Pichihuinca (líder indígena del pueblo pampa). Tras su fallecimiento, el escultor decidió retomar aquel proyecto e incorporar la figura del músico, como una manera de cumplir ese sueño.

“Cada vez que vamos es como ir a un encuentro con Ricardo”, expresó Marsch, quien compartió muchos años de amistad con el emblemático referente del rock y el metal argentino.

El monumento se encuentra en una zona rural de difícil acceso, a unos 50 kilómetros de Coronel Suárez y aproximadamente 60 kilómetros de Sierra de la Ventana, a donde este sábado llegó un grupo de seguidores de Iorio para rendirle homenaje en el lugar.

El escultor estima que la inauguración oficial del monumento podría concretarse el 20 de noviembre, Día de la Soberanía Nacional.

Fuente: Radio Disco 98.5