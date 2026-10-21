La exdiputada Corrado logró postergar su juicio hasta abril de 2027

La exdiputada provincial y exfiscal María Marta Corrado consiguió postergar hasta abril de 2027 el juicio oral y público que debía afrontar esta semana, acusada de participar en una presunta maniobra de fraude relacionada con la herencia del contador Adolfo José Luis Herro, asesinado en julio de 2005.

La decisión fue adoptada por la jueza María Mercedes Rico, subrogante del Juzgado Correccional N.º 2, quien estableció que el debate se realizará los días 12, 13, 14, 15 y 16 de abril del próximo año, casi seis meses después de la fecha originalmente prevista.

Según informó la Agencia de Noticias Judiciales, la reprogramación se produjo luego de que el juicio, que debía comenzar el lunes 19 de octubre, fuera suspendido por problemas de salud del abogado defensor de la imputada, Cristian Fabián Prada.

Como informó oportunamente La Brújula 24, Corrado se presentó ese día en los tribunales de Estomba 34 y anticipó que existían dificultades para iniciar las audiencias debido a la situación médica de su representante legal.

"No sé si se hace el juicio, el doctor Prada, que es mi abogado, tiene problemas de salud. Mi abogado se descompensó la semana pasada y le dieron un certificado médico", había explicado ante los periodistas.

Ante esa situación, la jueza Rico resolvió suspender la primera audiencia e intimar al letrado para que precisara cuál era su afección y durante cuánto tiempo le impediría participar del proceso.

Finalmente, la Justicia dispuso trasladar el debate a abril del próximo año, con intervención del fiscal Gabriel Lopazzo.

Una causa que lleva más de 20 años

La investigación está relacionada con una presunta maniobra destinada a desprenderse del patrimonio del contador Adolfo Herro, quien fue asesinado el 25 de julio de 2005.

De acuerdo con la acusación, Corrado habría participado junto con familiares y allegados de su excuñado en distintas operaciones para impedir que Maximiliano Rodríguez Labastía, hijo y único heredero universal del fallecido, pudiera acceder a los bienes que le correspondían.

Entre las maniobras investigadas figuran la venta de inmuebles ubicados en La Plata y Cariló, presuntamente por valores inferiores a los reales, y la transferencia de una colección de aproximadamente 100 armas de fuego.

En octubre de 2022, otras seis personas fueron juzgadas por los mismos hechos y resultaron absueltas por el juez Gabriel Giuliani, titular del Juzgado Correccional N.º 1.

Sin embargo, aquella sentencia fue apelada y todavía se encuentra pendiente de una resolución definitiva.

El proceso contra Corrado se tramitó por separado y ahora deberá esperar hasta abril de 2027 para llegar a juicio.

Los cuestionamientos de Corrado y el reclamo del heredero

Antes de conocerse la suspensión, la exdiputada había cuestionado públicamente que la causa continuara abierta después de más de dos décadas.

"Siento que estoy en parte de Argentina, Tierra de Amor y Venganza. Esto sería como la vigésima temporada, pues lleva como 20 años", expresó durante una entrevista con la prensa.

También sostuvo que no comprendía por qué debía enfrentar un nuevo debate cuando los otros imputados habían sido absueltos.

"Estoy muy tranquila. No entiendo por qué se lleva a cabo esta parte del juicio. La causa principal se resolvió oportunamente con la absolución de todos los imputados porque no hay delito", afirmó.

En contrapartida, Rodríguez Labastía volvió a cuestionar las operaciones realizadas sobre los bienes de su padre y denunció la rapidez con la que se concretaron algunas transferencias.

En declaraciones a La Brújula 24, aseguró que mientras avanzaba el juicio de filiación se realizaron operaciones inmobiliarias que, a su entender, perjudicaron sus derechos hereditarios.

"El tema, más allá de lo que se llevaron, también son las formas", manifestó.

El damnificado recordó que tenía apenas 20 años cuando su padre fue asesinado y reconoció el desgaste provocado por la extensión del expediente judicial.

"Esperemos que no pase lo mismo, pero la verdad, uno no va con mucha esperanza ya", había señalado antes de conocer la nueva postergación, en referencia a las absoluciones dictadas en 2022.

Con la decisión de la jueza Rico, el juicio contra Corrado comenzará, si no surgen nuevos inconvenientes, casi 22 años después de la muerte de Herro, en una causa que continúa sin una resolución definitiva sobre las responsabilidades penales investigadas.