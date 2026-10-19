Corrado, antes del juicio: "Siento que soy parte de Argentina, Tierra de Amor y Venganza"

La exdiputada provincial y exfiscal María Marta Corrado se mostró tranquila y cuestionó el inicio del juicio oral y público en su contra por una presunta maniobra de fraude vinculada con la herencia del contador Adolfo Herro, asesinado en Bahía Blanca en julio de 2005.

En declaraciones a la prensa antes del comienzo del debate previsto para este lunes, Corrado comparó la extensa historia judicial con una serie televisiva y sostuvo que el conflicto ya fue resuelto en un proceso anterior, en el que otros seis acusados resultaron absueltos.

"Siento que estoy en parte de Argentina, Tierra de Amor y Venganza. Esto sería como la vigésima temporada, pues lleva como 20 años. Aquel jovenzuelo que reclamaba la filiación hoy debe ser abuelo", expresó.

La exfuncionaria judicial insistió en que no comprende los motivos por los cuales debe afrontar un juicio por hechos que, según su interpretación, ya fueron analizados por la Justicia. "Estoy muy tranquila. No entiendo por qué se lleva a cabo esta parte del juicio. La causa principal se resolvió oportunamente con la absolución de todos los imputados porque no hay delito", afirmó.

El expediente está relacionado con una presunta maniobra para desprenderse de bienes que pertenecían a Herro e impedir que su hijo, Maximiliano Rodríguez Labastía, pudiera acceder a la herencia.

En 2022, seis personas fueron absueltas en un juicio por los mismos hechos, aunque aquella sentencia fue apelada y todavía no cuenta con una resolución definitiva. Consultada sobre el denunciante, Corrado evitó confrontar directamente con él, aunque defendió su postura respecto del reclamo judicial.

"Al denunciante no le diría nada, él tiene su derecho de reclamar y está muy bien. Una cosa es lo que uno puede plantear y otra cosa es que un juez nos dé la razón, esto es un principio básico del derecho", manifestó.

Y agregó: "Yo puedo reclamar cualquier cosa en mi vida, pero tiene que haber alguien, un imparcial, que me dé la razón a lo que yo reclamo".

La exdiputada también destacó que la acusación en su contra es, a su entender, idéntica a la que enfrentaron las personas absueltas en el proceso anterior. "Si ustedes ven, la imputación es la misma que para el resto", sostuvo.

Por otra parte, Corrado puso en duda que el juicio pueda comenzar este lunes, debido a problemas de salud de su abogado defensor, el doctor Prada. "No sé si se hace el juicio, él tiene problemas de salud. Se descompensó la semana pasada y le dieron un certificado médico", explicó.

También reveló que atraviesa una situación médica que le impide desarrollar normalmente sus actividades laborales. "Estoy con junta médica y reposo laboral hasta el 12 de noviembre. Espero no tener problemas con mi trabajo, vine para cumplir. Me fracturé el talón corriendo, por estrés", detalló.

Finalmente, Corrado reconoció el desgaste que le generó la extensión del proceso judicial, aunque aclaró que no pretende presentarse como una víctima. "Ustedes piensen que esto sucedió en julio de 2005. Hace más de 21 años que pasó todo esto. Yo no me siento ni víctima, ni me hago la víctima, pero hay que aguantar", expresó.

Y concluyó: "Nadie niega que el hijo de Adolfo Herro existe, pero no tengo ganas de hablar de un tema que es viejo. Estoy aburrida de hablar siempre de lo mismo, es hablar de algo que ya se resolvió".

El juicio está previsto en el Juzgado Correccional N° 2 de Bahía Blanca, donde deberá determinarse la responsabilidad penal de la exfuncionaria en las presuntas maniobras investigadas.