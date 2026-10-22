"Los ingleses están inquietos y los vamos a seguir incomodando hasta que nos devuelvan las islas"

El presidente Javier Milei volvió a pronunciarse sobre el reclamo de soberanía de las Islas Malvinas y aseguró que el Gobierno mantendrá la presión diplomática sobre el Reino Unido hasta conseguir que el territorio sea restituido a la Argentina.

"Los ingleses están presionados, están inquietos, están incómodos, y los vamos a seguir incomodando hasta que nos devuelvan las islas, porque son nuestras", afirmó el mandatario durante una entrevista con El Observador de España.

Milei sostuvo que las Malvinas son argentinas por razones históricas, geográficas y jurídicas, y consideró que la estrategia desplegada por su administración está generando resultados en el plano internacional. "Hemos puesto la carta y la estamos jugando fuerte. Y ahora estamos llevándolos a negociar a los ingleses", expresó.

En ese sentido, destacó que durante la última reunión de las Naciones Unidas el Reino Unido debió referirse a la cuestión Malvinas, una circunstancia que interpretó como una señal de la presión que enfrenta el gobierno británico.

Las declaraciones se producen en medio de los planteos de Estados Unidos para disolver el Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas, organismo que anualmente reclama la reanudación de las negociaciones entre la Argentina y el Reino Unido.

El jefe de Estado aseguró que el reclamo argentino continuará independientemente de la existencia de los organismos internacionales que intervienen en la controversia.

Por otra parte, Milei descartó nuevamente cualquier posibilidad de recurrir a una intervención militar para recuperar el archipiélago. "No lo vamos a hacer por la vía bélica. Nosotros no creemos en las soluciones violentas, pero estamos convencidos de que tenemos todos los elementos a nuestro favor y nos tienen que devolver las islas", manifestó.

El Presidente también puso especial énfasis en las herramientas económicas que, según su visión, pueden fortalecer la posición argentina.

En particular, defendió las sanciones contra personas y empresas que desarrollen actividades hidrocarburíferas sin autorización nacional en las áreas marítimas vinculadas con Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.

En ese contexto, señaló que el crecimiento de Vaca Muerta representa una ventaja para condicionar las decisiones de las compañías internacionales interesadas en explotar recursos energéticos en el Atlántico Sur.

Según explicó, las empresas deberán evaluar si les resulta conveniente involucrarse en proyectos en las islas y arriesgar sus posibilidades de participación en el desarrollo energético del territorio continental argentino. "Si te metés en Malvinas, no vas a poder estar en Vaca Muerta", advirtió.

Para Milei, según publica TN, esta situación permite sumar una herramienta de presión económica al reclamo diplomático y fortalecer la posición del país en una eventual negociación con el Reino Unido.