D'Alessandro sobre los audios de Spagnuolo: "Fueron manipulados con inteligencia artificial"

El abogado Mauricio D'Alessandro, defensor del exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, aseguró que los audios que dieron origen a la causa por presuntas irregularidades en el organismo fueron manipulados y sostuvo que detrás de su difusión existió una operación de inteligencia destinada a perjudicar al Gobierno nacional.

"Se confirmó lo que afirmábamos desde el año pasado: que son falsos, han sido manipulados, cortados, editados y modificados con inteligencia artificial para supuestamente acreditar unos dichos que no fueron ciertos", afirmó el letrado al referirse a los resultados atribuidos a una pericia de Gendarmería Nacional.

D'Alessandro explicó que, según los análisis realizados por la defensa, algunas de las frases más comprometedoras fueron construidas mediante la combinación de fragmentos de conversaciones más extensas. Como ejemplo mencionó la grabación en la que se atribuía a Spagnuolo una referencia al supuesto cobro de la hermana del Presidente de la Nación.

"Lo de 'Karina se lleva el 3%' sería ni más ni menos que una creación artificial construida a partir de audios más largos, de los cuales se fueron extrayendo palabras", aseguró. Incluso, sostuvo que para realizar esas modificaciones se habrían utilizado herramientas de edición básicas.

El abogado también reveló que, durante el proceso judicial, aparecieron 58 archivos de audio cuya existencia, según afirmó, era desconocida inicialmente por la defensa. Cuestionó que ese material no hubiera sido informado oportunamente y señaló que los nombres de los archivos contenían insultos y expresiones ofensivas contra el Jefe de Estado y su hermana: "Decían 'Milei chupapijas y Karina prostituta'", recordó el letrado.

Para D'Alessandro, esa circunstancia refuerza sus sospechas sobre una maniobra organizada. "Esto fue una alteración del orden constitucional programada y ejecutada por servicios de inteligencia locales o extranjeros", sostuvo, aunque no aportó en sus declaraciones elementos que permitan confirmar la participación de esos organismos.

En cuanto al origen de las grabaciones, planteó que habrían sido obtenidas durante varios meses en distintos lugares, entre ellos la oficina de Spagnuolo y establecimientos cercanos, mediante procedimientos que, según denunció, no contaban con autorización judicial.

"Hubo un trabajo de inteligencia largo, de un año, para después elaborar estos audios, que les deben haber dado trabajo porque había un guion sobre eso", manifestó. Agregó que esa hipótesis forma parte de los hechos que, según su versión, investiga el fiscal Carlos Stornelli.

Otro de los aspectos que cuestionó fue la preservación del material. Según explicó, los archivos habrían registrado modificaciones incluso un día antes de ser entregados a la Justicia, después de haber sido difundidos por el canal de streaming Carnaval.

"Alguien modificó eso un día antes de presentarlo en tribunales", afirmó, aunque reconoció que esa circunstancia podría responder tanto a un error de quienes aportaron las grabaciones como a una intervención deliberada.

"Está claro que no tienen cadena de custodia", insistió el abogado, quien consideró que esa situación afecta la confiabilidad de los archivos utilizados durante la investigación.

Las declaraciones se produjeron después de que el Gobierno difundiera resultados atribuidos a un análisis de Gendarmería Nacional, que señalaron discontinuidades acústicas, posibles regrabaciones y limitaciones para determinar la autenticidad de las voces.

Sin embargo, la imposibilidad de confirmar la autenticidad de un audio no significa que se haya demostrado su falsedad ni que se haya comprobado el uso de inteligencia artificial. Además, fuentes judiciales señalaron que, hasta el jueves, no se había incorporado al expediente un informe pericial definitivo y firmado.

En ese contexto, D'Alessandro cuestionó a quienes continuaron reclamando explicaciones a Spagnuolo después de conocerse los resultados difundidos y consideró que su defendido fue víctima de una campaña de desprestigio.

"Hubo una decisión de alterar el orden constitucional y hubo un montón de gente que trabajó para esto. Es una campaña de marketing negativo", expresó.

La causa ANDIS se inició en 2025, después de la difusión de grabaciones atribuidas al entonces titular del organismo, en las que se describía un presunto sistema de sobornos vinculado con la compra de medicamentos y se mencionaba a funcionarios del Gobierno nacional.

Spagnuolo continúa procesado en el expediente, que tramita ante el juez federal Ariel Lijo. Según fuentes judiciales, las decisiones adoptadas contra el exfuncionario se apoyaron en documentación y otros elementos incorporados a la investigación, por lo que las dudas sobre los audios no implican automáticamente el cierre de la causa.

Mientras se esperan las conclusiones definitivas de los estudios técnicos y los aportes de los peritos de parte, la defensa insiste en que las grabaciones fueron utilizadas para instalar acusaciones que, según sostiene, nunca fueron formuladas por Spagnuolo.