La Municipalidad reconoció a los radioaficionados de la ciudad por su trabajo durante la inundación

La inundación que afectó a Bahía Blanca dejó fuera de servicio buena parte de los sistemas habituales de comunicación y allí entraron en acción los radioaficionados locales quienes mantuvieron el flujo de la información durante las tareas de emergencia. Ese trabajo fue reconocido por el Municipio, en el marco de la celebración del Día Nacional del Radioaficionado.

Mario Fazio, integrante de la comisión directiva del Radio Club Bahía Blanca e identificado internacionalmente como LU4EOU, explicó en el programa Nunca es Tarde, de La Brújula 24, que durante la emergencia cumplió funciones de coordinación de las comunicaciones entre los distintos grupos que estaban trabajando en la ciudad.

“A mi me tocó ser un nexo de comunicaciones. Como tenía la suerte de tener luz porque estoy en una zona más alta de la ciudad y no tenía grandes problemas, me puse a cargo de coordinar un poco las tareas con todos los grupos que se iban sumando”, recordó.

Fazio remarcó que una de las características centrales de la radioafición es que puede funcionar sin depender de la infraestructura convencional.

“La ventaja del radioaficionado es que no depende de ningún servicio externo. No depende de líneas telefónicas, ni de redes celulares, ni de internet. Yo tengo mi equipo, mi batería, mi antena y puedo comunicarme con otra persona que esté en la misma situación", contó,

Esa autonomía permitió que los equipos siguieran siendo utilizados cuando otras vías de comunicación presentaban problemas.

Fazio recordó que los integrantes de la institución pasaron varios días abocados a las tareas de asistencia y recién después pudieron evaluar lo ocurrido en el edificio.

El reconocimiento al Radio Club Bahía Blanca se realizó en la sede de esa organización y su presidente, Cristian Sánchez participó junto con los integrantes que recibieron un diploma de manos del intendente Federico Susbielles.

También se entregaron reconocimientos a otros grupos voluntarios que participaron durante la innundación.

Fazio contó que obtuvo su licencia en la década de 1970, cuando todavía era habitual que los propios aficionados construyeran sus equipos. Su acercamiento comenzó siendo adolescente, atraído por la electrónica, cuando pasó frente a la antigua sede del Radio Club en el Mercado Municipal. Poco después comenzó a realizar contactos con estaciones ubicadas a miles de kilómetros.

“Nos encontrábamos a la noche y hablábamos con japoneses. Yo tenía 17 años y estaba hablando con gente que estaba prácticamente del otro lado del mundo. Eso producía una satisfacción enorme”, recordó.

Actualmente, iniciarse en la actividad resulta más accesible. Según indicó, existen equipos básicos desde aproximadamente 35 mil pesos, mientras que quienes quieran avanzar pueden incorporar dispositivos de mayores prestaciones.

Para convertirse formalmente en radioaficionado es necesario realizar un curso, aprobar un examen y completar el trámite ante el ENACOM. Cada operador recibe un indicativo único con validez internacional.

El Radio Club Bahía Blanca funciona en Guatemala 475 y actualmente brinda cursos para quienes quieran iniciarse en la actividad. Los interesados pueden acercarse los miércoles, durante las jornadas de capacitación, o los sábados entre las 17 y las 20.