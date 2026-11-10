León XIV llegó a Córdoba y se prepara para otra multitudinaria misa ante miles de fieles

El papa León XIV llegó este martes a Córdoba, donde continuará con su visita apostólica a la Argentina y encabezará una misa multitudinaria en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA). Miles de fieles se congregaron desde el lunes para participar de una de las celebraciones más importantes de su paso por el país.

El Pontífice arribó al Aeropuerto Internacional Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella, donde estaba previsto que fuera recibido por el gobernador Martín Llaryora, el intendente Daniel Passerini y el arzobispo de Córdoba, cardenal Ángel Rossi.

La actividad central de la mañana será a las 10, cuando León XIV presida una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar, dentro del predio de FAdeA. La organización estima una convocatoria de cientos de miles de personas, muchas de las cuales pasaron la noche en el lugar participando de una vigilia con espectáculos musicales y momentos de oración.

Después de la celebración religiosa, el Papa recorrerá distintos sectores de la capital cordobesa en el papamóvil para saludar a los fieles. El itinerario contempla un trayecto por las principales avenidas de la ciudad y, alrededor de las 12.30, un saludo desde el balcón del Arzobispado.

🔴 EN VIVO | UNA MISA HISTÓRICA PARA CÓRDOBA Seguí la transmisión de la multitudinaria Santa Misa que el #PapaLeón presidirá en el predio de FAdeA, en una jornada profundamente emotiva para todos los cordobeses. Miles de fieles nos reunimos para compartir este encuentro de fe, esperanza y unidad, que quedará para siempre en el corazón de nuestra provincia. ¡Vivamos juntos este momento inolvidable y compartamos la alegría de recibir al Santo Padre en nuestra querida #Córdoba! 📺 Enlace del canal oficial de YouTube del @gobdecordoba:👇🏼 https://t.co/cWqtRTmGvU — Martín Llaryora (@MartinLlaryora) November 10, 2026

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La agenda continuará a las 15.15 en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción, donde mantendrá un encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, seminaristas y agentes pastorales. Allí pronunciará un discurso dirigido especialmente a los representantes de la Iglesia.

Una vez finalizadas las actividades en Córdoba, León XIV emprenderá el regreso a Buenos Aires. La partida está prevista para las 16.55, con llegada al Aeroparque Jorge Newbery a las 18.10.

El cierre de este martes será a las 20.15, cuando encabezará una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles, ubicado en el barrio porteño de Palermo. El encuentro incluirá momentos de música, oración y un mensaje del Pontífice a los participantes.

La visita de León XIV a la Argentina concluirá este miércoles 11 de noviembre. Su primera actividad será a las 8, con una visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires, donde mantendrá un encuentro con personas privadas de su libertad.

Posteriormente, a las 10, celebrará una misa en la plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Luján, uno de los principales centros de peregrinación religiosa del país.

Finalmente, a las 13.30 se realizará la ceremonia oficial de despedida en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. La partida hacia Lima, Perú, está programada para las 14, donde el Papa continuará con su gira por Sudamérica.