El Tiempo
Se viene un viernes inestable en Bahía: qué anticipa el pronóstico
El meteorólogo Leo de Benedictis adelantó que las condiciones mejorarán hacia el domingo y lunes, después de una jornada con lluvias y tormentas.
El meteorólogo Leo de Benedictis adelantó en diálogo con La Brújula 24 que las lluvias y tormentas volverán a Bahía Blanca y la región durante las próximas horas, aunque las condiciones mejorarán hacia el cierre del fin de semana largo.
Según explicó, el buen tiempo que se registra actualmente es una pausa dentro de un período de inestabilidad. Para el cierre de la jornada se espera cielo mayormente despejado y temperaturas de entre 15 y 16 grados.
Sin embargo, el viernes regresarán la nubosidad y las probabilidades de precipitaciones, con una temperatura mínima de entre 12 y 13 grados y una máxima que rondará los 21 o 22 grados. El pronóstico también alcanza a Monte Hermoso y Sierra de la Ventana.
De cara al fin de semana largo, De Benedictis señaló que el sábado todavía podría presentar algunas condiciones de inestabilidad, pero anticipó una mejora para el domingo y lunes.
"El resto del fin de semana largo viene bien, con buenas condiciones tanto domingo como lunes", aseguró el especialista.
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