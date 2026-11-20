"Tengo a esos wachiturros que si tengo que ir a Ucrania y Rusia, les desvalijan el armamento nuclear", así el entrenador Rodolfo Arruabarrena describió a un grupo dentro del plantel de Boca que buscará coronarse campeón de la Copa Sudamericana 2026 contra Atlético Mineiro. Una cofradía de jugadores jóvenes que irrumpió de llenos en el armado del Xeneize y que irán por el primer título internacional para el club en casi veinte años.

Durante su conferencia de prensa previa al encuentro el Vasco destacó a su plantel, un elogio que trajo consigo un curioso ejemplo respecto a un grupo en particular. "Tengo jugadores inteligentes, con los que iría a la guerra en cualquier lugar. Es más, tengo a esos wachiturros que si tengo que ir a Ucrania y Rusia, les desvalijan el armamento nuclear. Se lo sacan a todos. Así que estoy confiado en lo que tengo", esgrimió entre risas.

¿A quién se refería Arruabarrena? El denominado grupo de los "Wachiturros" (por el grupo de cumbia que irrumpió en la escena musicial en 2011 con su hit "Tirate un paso") cuenta varias piezas cruciales en su armado: Tomás Aranda, Leonel Flores, Milton Delgado, Lautaro Di Lollo, Carlos Palacios, Ayrton Costa y Williams Alarcón . Un grupo que volvió una sana costumbre celebrar juntos cada que uno de ellos convierte para el Club de la Ribera, al ponerse uno al lado del otro para posar ante los lentes de las cámaras.

Esta mención en la conferencia de prensa previa a la final de la Copa Sudamericana no es la primera vez que Arruabarrena describe como uno de sus jugadores de esa manera. Tras coronarse como campeón de la Liga Profesional 2026, el Vasco fue consultado por el look de Leonel Flores y no dudó al definirle con una sola palabra: "Wachiturro", antes de destacar sus cualidades futbolísticas.

Fuente: TyC