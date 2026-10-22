Murió Tom Skerritt, reconocido actor de Top Gun y Alien, a los 93 años

El actor estadounidense Tom Skerritt, recordado por sus participaciones en películas como Top Gun y Alien, murió a los 93 años. La noticia fue confirmada este jueves por su familia, que informó que el fallecimiento ocurrió el miércoles 21 de octubre por causas naturales.

Skerritt fue uno de los rostros más reconocidos del cine y la televisión estadounidense, con una trayectoria artística que se extendió durante más de seis décadas y que incluyó participaciones en numerosas producciones de Hollywood.

Según informó La Nación, el actor alcanzó una gran popularidad gracias a sus papeles en algunas de las películas más recordadas de las décadas de 1970 y 1980.

Uno de sus personajes más emblemáticos fue Mike "Viper" Metcalf, el experimentado instructor de pilotos de Top Gun (1986), la exitosa película protagonizada por Tom Cruise. Su interpretación lo convirtió en una figura familiar para distintas generaciones de espectadores.

También tuvo una participación destacada en Alien, el octavo pasajero (1979), el clásico de ciencia ficción y terror dirigido por Ridley Scott, en el que interpretó a Arthur Dallas, capitán de la nave espacial Nostromo.

Nacido el 25 de agosto de 1933 en Detroit, Michigan, Skerritt comenzó su carrera cinematográfica a principios de la década de 1960 y fue construyendo una extensa filmografía que abarcó diferentes géneros.

Entre sus trabajos más importantes también figuran MAS*H (1970), Momento de decisión (1977), Flores de acero (1989), El río de la vida (1992) y Contacto (1997), donde compartió pantalla con figuras como Shirley MacLaine, Sally Field y Jodie Foster.

Su carrera también tuvo una etapa especialmente exitosa en la televisión.

Entre 1992 y 1996 protagonizó la serie Picket Fences, en la que interpretó al sheriff Jimmy Brock, un personaje que le permitió obtener uno de los reconocimientos más importantes de su trayectoria.

Por ese trabajo recibió en 1993 el premio Emmy al mejor actor principal de una serie dramática, además de otras nominaciones por su desempeño en la producción.

A lo largo de los años continuó trabajando en cine y televisión, participando en proyectos como Tears of the Sun (2003), Whiteout (2009) y East of the Mountains (2021).

Tras conocerse su fallecimiento, sus familiares difundieron un comunicado en el que destacaron su personalidad y el lugar que ocupó en sus vidas.

"Estamos profundamente entristecidos por su pérdida", expresaron, al recordar su sentido del humor, curiosidad, sabiduría y generosidad.

Skerritt deja un extenso legado artístico y personajes que permanecen en la memoria del público, especialmente por sus actuaciones en dos clásicos que marcaron la historia del cine: Top Gun y Alien.