Allanamientos por droga en Villarino: tres detenidos y secuestro de cocaína

Tres hombres fueron detenidos y se realizaron tres allanamientos en Pedro Luro como resultado de una investigación por infracción a la Ley de Estupefacientes que se extendió durante tres meses y quedó bajo intervención de la Justicia Federal.

El operativo se concretó el lunes 14 de septiembre y contó con la participación de la Policía Comunal de Villarino, personal de la Delegación Narcotráfico de Villarino y Gendarmería Nacional Argentina, así como la coordinación con el Centro de Monitoreo.

El procedimiento que derivó en las detenciones tuvo lugar en el puesto de control ubicado sobre la Ruta Nacional 3, a la altura del kilómetro 714. Allí fue interceptado un Renault Mégane, en el que circulaban tres hombres oriundos de Pedro Luro.

Los detenidos fueron identificados como José Luis Bentevegna, de 51 años; Johny Mario Paniagua, de 58; y Franco Emanuel Stremel, de 31.

Durante la requisa, los efectivos encontraron una envoltura con 71,2 gramos de clorhidrato de cocaína. Además, secuestraron dinero en efectivo, cuatro teléfonos celulares y el vehículo en el que se desplazaban. A partir de ese procedimiento, la Justicia Federal ordenó tres allanamientos en Pedro Luro.

En el primero fueron secuestrados 16 teléfonos celulares, y pequeñas porciones de droga. una balanza digital tipo gancho y seis cartuchos calibre .22. El segundo procedimiento incautaron otros dos teléfonos celulares considerados de interés para la causa. En el tercer allanamiento fueron secuestrados un Chevrolet Astra y cuatro teléfonos celulares.

También quedó incautado un Renault 11, que, de acuerdo con la información oficial, era utilizado habitualmente por uno de los detenidos.

Todos los elementos quedaron a disposición de la Fiscalía Federal de Bahía Blanca, a cargo de Santiago Ulpiano Martínez, mientras la investigación continúa en curso.

Según se informó, las tareas desarrolladas por la Policía de la Provincia de Buenos Aires y Gendarmería Nacional, junto con los aportes del Centro de Monitoreo de Villarino, permitieron reunir elementos para avanzar en la causa.

El intendente Carlos Bevilacqua destacó el trabajo coordinado entre los organismos que intervinieron en la investigación: "Estos resultados no son casualidad. Son fruto de una política de Estado que sostenemos desde 2015, con inversión en tecnología, con el Centro de Monitoreo y con trabajo coordinado entre el Municipio, las fuerzas de seguridad y la Justicia. Vamos a seguir trabajando para que Villarino sea un lugar seguro para vivir”.