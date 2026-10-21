Una proteccionista bahiense necesita ayuda para seguir cuidando animales

Cecilia Corradetti / Especial para La Brújula 24

[email protected]

Andrea Fabiana Villar conoce de cerca el esfuerzo que implica rescatar a un animal en situación de calle, brindarle atención veterinaria, acompañar su recuperación y encontrarle una familia que le dé una oportunidad. Desde hace casi tres décadas, su compromiso con la protección animal forma parte de su vida cotidiana en Bahía Blanca, donde se convirtió en una referente de la causa y recibió el reconocimiento de la comunidad.

En noviembre de 2024, el Concejo Deliberante la declaró Personalidad Destacada de la ciudad por su labor en defensa, promoción y protección de los animales. El reconocimiento puso en valor un camino que comenzó hace 27 años en el Movimiento Argentino de Protección Animal (MAPA), una organización que trabajaba, entre otras cuestiones, en la prevención de la reproducción de perros y gatos en situación de calle mediante móviles de castración gratuitos.

Más adelante, Andrea también participó de Mascoteros Bahienses, otra organización dedicada a la protección animal. Con el tiempo, continuó su tarea de manera independiente, construyendo una red de voluntarios y personas solidarias que colaboran con los casos que requieren asistencia, difusión, tránsito o adopción.

Su trabajo abarca animales perdidos, abandonados y comunitarios que necesitan cuidados. También acompaña a particulares y a otros proteccionistas, porque sabe que detrás de cada rescate hay gastos, tratamientos y una tarea que muchas veces demanda más recursos de los disponibles.

Andrea necesita una mano de toda la comunidad

Ahora, Andrea necesita nuevamente una mano. A través de sus redes sociales, pidió colaboración para cubrir el costo del traslado de cuatro animales que deben ser castrados y comprar medicamentos para varios de los que tiene bajo su asistencia.

Este jueves está previsto trasladar a dos perritas para que reciban la intervención, pero el viaje representa un gasto que necesita cubrir por sus propios medios, ya que, según explicó, nadie se ha ofrecido a llevarlas. En total, son cuatro los animales que deben pasar por el procedimiento.

A esa necesidad se suma la compra de medicación para otros animalitos que tienen que continuar con sus tratamientos. Los gastos se acumulan y afrontar cada una de esas necesidades se vuelve cada vez más difícil cuando la responsabilidad cotidiana recae sobre una sola persona.

Por eso, Andrea apeló a la solidaridad de quienes conocen su trabajo y de todos aquellos que puedan aportar para que los animales reciban la atención que necesitan. No hay un monto establecido: cualquier contribución puede ayudar a cubrir parte del traslado o de los medicamentos.

Quienes no estén en condiciones de colaborar económicamente también pueden ayudar compartiendo el pedido en sus redes sociales, para que llegue a más personas.

Las donaciones se reciben a través de Mercado Pago, mediante el alias andreita.villar.mp.

“Todo suma, por más pequeño que sea el aporte. Detrás de cada uno de ellos hay una vida que necesita cuidados, y sola se me hace cada vez más difícil afrontar todos los gastos”, expresó Andrea.

Después de tantos años de rescates y de una tarea reconocida oficialmente por la ciudad, la proteccionista vuelve a necesitar el acompañamiento de la comunidad para sostener una labor que no se detiene y que tiene como protagonistas a quienes más dependen de la ayuda de los demás: los animales que necesitan cuidados y una oportunidad.