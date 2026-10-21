Así fue el ataque de furia contra el frente de un bar

Un ataque de furia en plena madrugada del pasado domingo terminó con la vidriera de un bar destrozada y un hombre detenido. Las cámaras del Centro Único de Monitoreo registraron el momento en que el agresor utilizó una barreta para romper el vidrio de un local gastronómico y luego escapó en su automóvil.

Tal como informó La Brújula 24, el episodio ocurrió alrededor de las 2.10, en Mamba, ubicado sobre la avenida Alem 590, y las imágenes fueron difundidas ahora por el intendente Federico Susbielles a través de sus redes sociales.

El protagonista fue Francisco Alejandro Martelli, de 47 años, quien trabajaba como conductor de Uber y se había detenido en el comercio para comprar cigarrillos. Sin embargo, al conocer el precio, comenzó a discutir con el responsable del establecimiento. El intercambio verbal fue subiendo de tono hasta que el conductor tomó una barreta y rompió el vidrio de una puerta.

Tras provocar los daños, el hombre se retiró del lugar en una Volkswagen Suran, aunque fue localizado poco después gracias a la intervención del personal del CeUM, que dio aviso a la Policía.

"En Bahía la propiedad privada se protege", escribió Susbielles al compartir la grabación.

En Bahía la propiedad privada se protege.



A través de las cámaras del Centro de Monitoreo Municipal, se identificó a un hombre que dañó la vidriera de un local gastronómico y se dio a la fuga con pasmosa tranquilidad.



Lo localizamos y dimos aviso a la Policía Bonaerense, que lo… pic.twitter.com/8RlRYOTlUb — Federico Susbielles (@fsusbielles) October 21, 2026

Los efectivos interceptaron al sospechoso en inmediaciones de Perú y Alem y, durante la inspección del vehículo, encontraron la barreta presuntamente utilizada en el ataque.

Tanto la herramienta como el automóvil fueron secuestrados, mientras que Martelli fue trasladado a la Comisaría Segunda y quedó a disposición de la UFIJ Nº 15.

"Seguimos trabajando para fortalecer la prevención, cuidar a nuestros vecinos y comerciantes y construir una ciudad cada día más hostil con los delincuentes", concluyó el intendente.