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Así fue el ataque de furia contra el frente de un bar

Las cámaras del CeUM captaron el momento en que un conductor de Uber atacó un comercio de avenida Alem tras discutir por el precio de unos cigarrillos.

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Un ataque de furia en plena madrugada del pasado domingo terminó con la vidriera de un bar destrozada y un hombre detenido. Las cámaras del Centro Único de Monitoreo registraron el momento en que el agresor utilizó una barreta para romper el vidrio de un local gastronómico y luego escapó en su automóvil.

Tal como informó La Brújula 24, el episodio ocurrió alrededor de las 2.10, en Mamba, ubicado sobre la avenida Alem 590, y las imágenes fueron difundidas ahora por el intendente Federico Susbielles a través de sus redes sociales.

El protagonista fue Francisco Alejandro Martelli, de 47 años, quien trabajaba como conductor de Uber y se había detenido en el comercio para comprar cigarrillos. Sin embargo, al conocer el precio, comenzó a discutir con el responsable del establecimiento. El intercambio verbal fue subiendo de tono hasta que el conductor tomó una barreta y rompió el vidrio de una puerta.

Tras provocar los daños, el hombre se retiró del lugar en una Volkswagen Suran, aunque fue localizado poco después gracias a la intervención del personal del CeUM, que dio aviso a la Policía.

"En Bahía la propiedad privada se protege", escribió Susbielles al compartir la grabación.

Los efectivos interceptaron al sospechoso en inmediaciones de Perú y Alem y, durante la inspección del vehículo, encontraron la barreta presuntamente utilizada en el ataque.

Tanto la herramienta como el automóvil fueron secuestrados, mientras que Martelli fue trasladado a la Comisaría Segunda y quedó a disposición de la UFIJ Nº 15.

"Seguimos trabajando para fortalecer la prevención, cuidar a nuestros vecinos y comerciantes y construir una ciudad cada día más hostil con los delincuentes", concluyó el intendente.

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