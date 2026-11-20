Franco Colapinto completó una destacada actuación en la tercera y última práctica libre del Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1. El argentino logró el quinto mejor tiempo de la sesión, con un registro de 1m35s198, y dejó buenas sensaciones de cara a la clasificación, prevista para este sábado a la 1 de la madrugada (hora argentina).

El piloto de Alpine consiguió su mejor vuelta en los últimos segundos del entrenamiento, cuando aprovechó la evolución de la pista y el rendimiento de los neumáticos blandos para meterse entre los cinco más rápidos.

Colapinto terminó a 1,1 segundos del británico George Russell, quien dominó la sesión con su Mercedes y superó por nueve décimas a su compañero de equipo, Andrea Kimi Antonelli, que finalizó segundo.

El argentino también consiguió ubicarse cerca de su compañero Pierre Gasly, quien logró ingresar entre los diez primeros y terminó aproximadamente dos décimas y media por delante de Colapinto.

La sesión había comenzado con un programa de trabajo progresivo para el bonaerense, que utilizó inicialmente neumáticos medios y acumuló 12 vueltas antes de regresar a boxes.

Posteriormente, Alpine decidió enviarlo nuevamente a la pista con el compuesto blando, con el que comenzó a mejorar sus registros hasta instalarse entre los diez primeros.

En su segunda salida, Colapinto llegó a marcar 1m36s382, mientras que en el tramo final volvió a utilizar neumáticos blandos para realizar una simulación de clasificación. Allí consiguió su mejor vuelta y escaló hasta el quinto puesto.

La práctica también tuvo un momento de tensión cuando Colapinto debió modificar su trayectoria para evitar un posible contacto con Max Verstappen, quien estaba calentando sus neumáticos mientras el argentino se aproximaba en una vuelta rápida. La maniobra quedó bajo investigación por presunta conducción errática.

El rendimiento del Alpine representa una señal alentadora para el piloto argentino, que busca recuperar protagonismo y volver a sumar puntos en el campeonato, algo que no consigue desde el Gran Premio de Madrid.

Con este resultado, Colapinto afrontará la clasificación con expectativas de conseguir una buena posición de largada para la carrera del domingo en el circuito callejero de Las Vegas.

Con información de Clarín