San Lorenzo se consagró campeón de la Liga Bahiense de Básquetbol de Plata la noche de este viernes y consiguió el ascenso directo a la Liga de Oro tras derrotar a Altense por 75 a 67 en el tercer partido de la serie final, disputado en el estadio Norberto Tomás.

El conjunto bahiense, que había llegado al encuentro con una ventaja de 2 a 0, consiguió su tercera victoria consecutiva y cerró la definición sin necesidad de disputar nuevos encuentros.

El partido tuvo un desarrollo parejo durante los primeros tres cuartos. San Lorenzo comenzó mejor y se quedó con el parcial inicial por 18 a 15, pero Altense logró revertir el marcador antes del descanso largo y se fue al entretiempo con una ventaja de 38 a 35.

En el tercer período, San Lorenzo recuperó el liderazgo y llegó a los últimos diez minutos con una diferencia mínima de 54 a 53. Finalmente, se impuso por 21 a 14 en el último cuarto para establecer el 75 a 67 definitivo.

De esta manera, San Lorenzo completó una temporada en la que se adjudicó tanto el primer como el segundo tramo del campeonato, lo que le permitió obtener el título y asegurar su regreso a la máxima categoría del básquet bahiense sin necesidad de disputar una final extra.

Por su parte, Altense terminó la serie con tres derrotas y deberá buscar una nueva oportunidad de ascenso a través de la promoción, instancia que se disputa al mejor de cinco encuentros frente al equipo que corresponda de la definición por la permanencia en la Liga de Oro.

En esa lucha se encuentran Barrio Hospital e Independiente, que mantienen su serie igualada 1 a 1.