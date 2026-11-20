El empleo privado en Bahía Blanca registró en el tercer trimestre del año una caída interanual de 2,5%, de acuerdo con los datos más recientes difundidos por la Secretaría de Trabajo de la Nación, con sectores como manufactura y construcción entre los más afectados.

Las cifras muestran que en el tercer trimestre de este año, el empleo en el rubro manufacturero se contrajo 5,5% en comparación con el mismo lapso de 2025. En tanto, la construcción mostró una caída de 5,1% en igual período.

Las bajas más moderadas en el tercer trimestre se registraron en comercio (-1,2%) y servicios comunales (-1%). El único sector que creció en ese lapso fue el que agrupa a transporte, almacenamiento y comunicaciones, con un avance de 2,7%.

Las cifras son el resultado del relevamiento denominado Encuesta de Indicadores Laborales (EIL), que en septiembre se aplicó a una muestra de 200 empresas con un total de 7.447 trabajadores.

A pesar de los números negativos, el 4,4% de las empresas manifestó que espera aumentar la nómina, la cifra más alta desde agosto de 2025. En tanto, el 1,3% aseguró que disminuirá su plantilla.