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Caída del empleo privado en Bahía: los rubros más afectados y qué esperan las empresas
Una encuesta de la Secretaría de Trabajo muestra que la baja se concentra en construcción y manufactura.
El empleo privado en Bahía Blanca registró en el tercer trimestre del año una caída interanual de 2,5%, de acuerdo con los datos más recientes difundidos por la Secretaría de Trabajo de la Nación, con sectores como manufactura y construcción entre los más afectados.
Las cifras muestran que en el tercer trimestre de este año, el empleo en el rubro manufacturero se contrajo 5,5% en comparación con el mismo lapso de 2025. En tanto, la construcción mostró una caída de 5,1% en igual período.
Las bajas más moderadas en el tercer trimestre se registraron en comercio (-1,2%) y servicios comunales (-1%). El único sector que creció en ese lapso fue el que agrupa a transporte, almacenamiento y comunicaciones, con un avance de 2,7%.
Las cifras son el resultado del relevamiento denominado Encuesta de Indicadores Laborales (EIL), que en septiembre se aplicó a una muestra de 200 empresas con un total de 7.447 trabajadores.
A pesar de los números negativos, el 4,4% de las empresas manifestó que espera aumentar la nómina, la cifra más alta desde agosto de 2025. En tanto, el 1,3% aseguró que disminuirá su plantilla.
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