Deportes
Dibu Martínez mostró avances en su recuperación y ya realiza trabajos físicos
Publicó un video haciendo bicicleta fija, aunque todavía deberá permanecer varias semanas fuera de las canchas.
Emiliano “Dibu” Martínez dio una señal positiva sobre su recuperación luego de la operación a la que debió someterse por la fractura que sufrió en el maxilar durante el partido entre Chelsea y Everton.
Apenas cuatro días después del fuerte choque que lo obligó a abandonar el encuentro disputado en Liverpool, el arquero marplatense compartió una historia en su cuenta de Instagram en la que se lo observa nuevamente realizando actividad física.
Martínez apareció haciendo bicicleta fija en el gimnasio, una tarea destinada a mantener su condición física mientras transita las primeras etapas de la rehabilitación.
La publicación fue recibida como una buena noticia, aunque no significa que el campeón del mundo esté cerca de regresar a la competencia. Este tipo de lesiones óseas necesita varias semanas para consolidarse y, por tratarse de un arquero, las precauciones deberán ser todavía mayores debido al riesgo de nuevos impactos durante entrenamientos y partidos.
La lesión también tendrá consecuencias para la Selección Argentina. Dibu no estaría disponible para los amistosos previstos en noviembre ante Uruguay y Costa Rica, por lo que Lionel Scaloni deberá recurrir a otras alternativas bajo los tres palos.
Entre los principales candidatos aparecen Gerónimo Rulli, Juan Musso y Santiago Beltrán, mientras que Walter Benítez también podría sumarse a la convocatoria.
Rulli surge como el reemplazante natural debido a su experiencia en el seleccionado. El arquero de 34 años ingresó por Martínez en la goleada 7-0 ante Burkina Faso, disputada el 3 de octubre en el Monumental, y también había sido titular frente a Islandia antes del último Mundial.
Con información de TyC Sports
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