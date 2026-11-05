Director de ARBA advierte sobre caída de la actividad económica: "Estamos entrando en recesión"

El director ejecutivo de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA), Cristian Girard, advirtió que la caída de la actividad económica está provocando una importante disminución de los ingresos fiscales y consideró que el país atraviesa un escenario recesivo que podría extender sus consecuencias durante el próximo año.

Durante su visita a los estudios de La Brújula 24, el funcionario explicó que las dificultades afectan tanto a los recursos propios del Estado bonaerense como a los fondos que recibe a través de la coparticipación federal.

"Está complicada la situación económica y por lo tanto la recaudación también", sostuvo Girard, quien recordó que aproximadamente la mitad de los ingresos provinciales proviene de impuestos propios, mientras que el resto corresponde a transferencias nacionales.

En ese sentido, detalló que ambos mecanismos de financiamiento dependen fundamentalmente del comportamiento del mercado interno. A nivel nacional mencionó el IVA, Ganancias, el impuesto al cheque y los tributos sobre los combustibles, mientras que en territorio bonaerense destacó la importancia de Ingresos Brutos y Sellos, que representan más del 80% de la recaudación propia.

Uno de los datos más preocupantes que expuso estuvo relacionado con el retroceso de los principales sectores productivos. Según precisó, durante septiembre la construcción registró una caída interanual del 15%, la industria retrocedió alrededor del 10,5% y el comercio mayorista y minorista sufrió una contracción cercana al 7%.

"Esos tres sectores explican el 60 y algo por ciento de la recaudación de Ingresos Brutos. Imaginate que es un año complejo, muy complejo para las finanzas de la Provincia", señaló.

El titular de ARBA también cuestionó las expectativas de crecimiento que se habían planteado a comienzos de 2026 y aseguró que las proyecciones fueron deteriorándose con el correr de los meses.

"Ahora ya estamos entrando en lo que técnicamente se define como una recesión, que son dos trimestres de caída del producto bruto", afirmó.

Girard recordó que inicialmente se esperaba una expansión de entre el 2% y el 3% del Producto Bruto Interno y que, durante marzo y abril, las consultoras relevadas por el Banco Central proyectaban un incremento del 3,2%.

Sin embargo, indicó que esas estimaciones se redujeron hasta ubicarse entre el 1,1% y el 1,2%, aunque consideró posible que el año termine con una leve contracción de la economía.

"Ya ni siquiera la locomotora de las exportaciones de petróleo, gas y del agro está alcanzando para que, en el promedio agregado, la economía esté creciendo", expresó.

La principal preocupación del funcionario está puesta en lo que pueda suceder durante 2027, debido al efecto que dejaría una eventual caída de la actividad sobre los primeros meses del próximo período.

"Deja un arrastre negativo para el año que viene, que eso es lo más preocupante", manifestó, y explicó que para revertir esa tendencia sería necesario un crecimiento importante durante el inicio del nuevo ejercicio.

"No estamos viendo cómo podría traccionarse ese crecimiento. Está compleja la situación, está muy complicada", insistió.

Por otra parte, Girard se refirió al sistema de coparticipación federal y recordó que se trata de un mecanismo automático, establecido constitucionalmente, que distribuye entre la Nación y las provincias los recursos provenientes de determinados impuestos.

En ese marco, cuestionó la distribución que recibe Buenos Aires en relación con su aporte al conjunto del sistema. Según planteó, la jurisdicción genera aproximadamente el 40% de los fondos que integran la masa coparticipable, pero obtiene una proporción considerablemente menor de los recursos distribuidos.

El funcionario explicó que este esquema fue concebido con un criterio solidario durante la década del 70, cuando existían importantes desigualdades entre las distintas regiones del país.

"La forma de resolver eso era un régimen de coparticipación en el que la Provincia de Buenos Aires entregara más recursos al sistema para que esos gobiernos locales tuvieran la capacidad de desarrollar infraestructura, generar mejores condiciones de vida y un mercado para que haya actividad privada", recordó.

Sin embargo, consideró que las condiciones que justificaron originalmente ese reparto cambiaron con el paso de los años.

"Hoy están mucho mejor algunas de esas provincias que nosotros", concluyó, al plantear las diferencias que, a su entender, existen actualmente entre el aporte económico bonaerense y los recursos que recibe del régimen federal.