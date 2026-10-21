Noticias A
Los 10 objetos que conviene sacar del botiquín para evitar riesgos en el hogar
Medicamentos vencidos, cosméticos antiguos y productos deteriorados suelen acumularse. Qué recomiendan los especialistas para mantener este espacio ordenado y seguro.
El botiquín es uno de los espacios del hogar donde suelen acumularse medicamentos, productos de higiene personal y diferentes objetos que, con el paso del tiempo, dejan de utilizarse. Sin embargo, mantener artículos vencidos o en malas condiciones puede representar un riesgo para la salud.
Una revisión periódica permite identificar qué elementos todavía resultan útiles, cuáles necesitan ser reemplazados y cuáles deberían retirarse para evitar confusiones o problemas relacionados con su conservación.
Según publicó Infobae, existen 10 tipos de objetos que conviene revisar y, en determinados casos, eliminar del botiquín para mejorar su organización y garantizar un uso seguro.
Entre ellos aparecen los medicamentos caducados, que no deben utilizarse una vez superada su fecha de vencimiento. La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que ese límite determina hasta cuándo un producto conserva las características previstas, siempre que haya sido almacenado correctamente.
Otro aspecto importante es la eliminación de los fármacos. Los especialistas recomiendan consultar en farmacias o con las autoridades sanitarias locales sobre los mecanismos adecuados para desecharlos, ya que arrojarlos al desagüe puede contribuir a la contaminación del agua.
Los 10 elementos que conviene revisar
- 1. Frascos vacíos: los envases de medicamentos que ya fueron utilizados suelen guardarse sin una finalidad concreta. Retirarlos permite liberar espacio, aunque antes es recomendable eliminar las etiquetas que contengan información personal.
- 2. Maquillaje antiguo: máscaras de pestañas, delineadores y otros cosméticos pueden deteriorarse con el tiempo. Si cambiaron de olor, textura o superaron su fecha de vencimiento, deben descartarse.
- 3. Medicamentos vencidos: conservarlos aumenta el riesgo de utilizarlos por error. Es fundamental controlar periódicamente las fechas indicadas en los envases y gestionar su eliminación de manera segura.
- 4. Objetos que no se utilizan habitualmente: herramientas de peinado, artículos de temporada y productos de reserva pueden almacenarse en otros sectores de la vivienda para dejar espacio a los elementos necesarios.
- 5. Herramientas de aseo deterioradas: pinzas, limas y otros utensilios desgastados o que ya no funcionan correctamente deberían reemplazarse.
- 6. Muestras y artículos de viaje: los pequeños envases de champú, cremas y otros productos suelen acumularse durante años. Conviene conservar únicamente aquellos que se utilizarán y se encuentren en buenas condiciones.
- 7. Productos sensibles a la humedad: determinados medicamentos, cosméticos y perfumes pueden deteriorarse por el calor y el vapor del baño. En estos casos, es necesario respetar las recomendaciones de almacenamiento del fabricante.
- 8. Artículos guardados sin una finalidad definida: lociones a medio usar, accesorios para el cabello, hisopos sueltos y productos duplicados pueden ocupar espacio innecesariamente. También deben retirarse aquellos que hayan sufrido contaminación por derrames.
- 9. Papeles médicos antiguos: recordatorios de turnos y folletos que perdieron vigencia pueden eliminarse. En cambio, los estudios y documentos clínicos importantes deben guardarse en un lugar seco y separado de los productos de higiene.
- 10. Aparatos dentales que ya no se utilizan: retenedores, alineadores y otros dispositivos reemplazados pueden conservarse por precaución. Antes de descartarlos, es recomendable consultar al odontólogo para confirmar que ya no serán necesarios.
Por qué no siempre es conveniente guardar medicamentos en el baño
Uno de los principales aspectos señalados por los especialistas es que la humedad y los cambios de temperatura pueden afectar la conservación de determinados productos, especialmente cuando se almacenan cerca de la ducha.
Por ese motivo, la OMS recomienda respetar las condiciones de almacenamiento indicadas en cada envase, ya que algunos medicamentos necesitan permanecer en lugares frescos y secos.
La organización del botiquín también permite identificar rápidamente los elementos disponibles y evitar que productos vencidos se mezclen con aquellos que todavía pueden utilizarse.
Finalmente, los especialistas destacan que los medicamentos no deben arrojarse al inodoro ni al desagüe, salvo indicación expresa de la normativa local, debido a los efectos que sus componentes pueden generar en el ambiente.
La recomendación es realizar controles periódicos, conservar únicamente los artículos necesarios y consultar con profesionales cuando existan dudas sobre la vigencia, utilización o eliminación de algún producto.
Cuándo y dónde jugará Boca la final de la Copa Sudamericana
Detienen al "hombre de la barra de hierro" luego una pelea en la Terminal
Los 10 objetos que conviene sacar del botiquín para evitar riesgos en el hogar
Categorías zonales: Minujín lidera el Fiat Uno Pista y pelea ajustada en el Súper Turismo
Abel Pintos y "La Mona" Jiménez sorprenden con una colaboración musical: cuándo se estrena
Más Leídas
-
Noticias B23 horas ago
Una joven llamó al 911 y la Policía logró salvarle la vida a su amigo
-
Noticias B20 horas ago
Apartan a la enfermera que utilizó una ambulancia para "rescatar" a su hija accidentada
-
Noticias A12 horas ago
Ingeniero White: falleció un hombre que se descompensó mientras conducía
-
Noticias B19 horas ago
Lo atrapan in fraganti y creen que podría estar involucrado en una seguidilla de robos
-
Noticias B15 horas ago
Discutió con su sobrino por un auto abandonado, le disparó dos veces y terminó detenido
-
Noticias B15 horas ago
Paro docente en la Provincia: la FEB rechazó el aumento salarial y anunció 48 horas de huelga
-
Espectáculos21 horas ago
Dolor por la muerte del reconocido actor Antonio Grimau: tenía 82 años
-
Noticias B22 horas ago
Malvinas: denuncian vandalismo en placas y ofrendas argentinas del cementerio de Darwin