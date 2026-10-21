Los 10 objetos que conviene sacar del botiquín para evitar riesgos en el hogar

El botiquín es uno de los espacios del hogar donde suelen acumularse medicamentos, productos de higiene personal y diferentes objetos que, con el paso del tiempo, dejan de utilizarse. Sin embargo, mantener artículos vencidos o en malas condiciones puede representar un riesgo para la salud.

Una revisión periódica permite identificar qué elementos todavía resultan útiles, cuáles necesitan ser reemplazados y cuáles deberían retirarse para evitar confusiones o problemas relacionados con su conservación.

Según publicó Infobae, existen 10 tipos de objetos que conviene revisar y, en determinados casos, eliminar del botiquín para mejorar su organización y garantizar un uso seguro.

Entre ellos aparecen los medicamentos caducados, que no deben utilizarse una vez superada su fecha de vencimiento. La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que ese límite determina hasta cuándo un producto conserva las características previstas, siempre que haya sido almacenado correctamente.

Otro aspecto importante es la eliminación de los fármacos. Los especialistas recomiendan consultar en farmacias o con las autoridades sanitarias locales sobre los mecanismos adecuados para desecharlos, ya que arrojarlos al desagüe puede contribuir a la contaminación del agua.

Los 10 elementos que conviene revisar

1. Frascos vacíos: los envases de medicamentos que ya fueron utilizados suelen guardarse sin una finalidad concreta. Retirarlos permite liberar espacio, aunque antes es recomendable eliminar las etiquetas que contengan información personal.

Los frascos vacíos ocupan espacio y pueden conservar datos personales en sus etiquetas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

2. Maquillaje antiguo: máscaras de pestañas, delineadores y otros cosméticos pueden deteriorarse con el tiempo. Si cambiaron de olor, textura o superaron su fecha de vencimiento, deben descartarse.

El maquillaje antiguo requiere controles regulares para detectar cambios de olor, textura o vigencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

3. Medicamentos vencidos: conservarlos aumenta el riesgo de utilizarlos por error. Es fundamental controlar periódicamente las fechas indicadas en los envases y gestionar su eliminación de manera segura.

Los productos vencidos deben retirarse y gestionarse mediante procedimientos de descarte seguros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

4. Objetos que no se utilizan habitualmente: herramientas de peinado, artículos de temporada y productos de reserva pueden almacenarse en otros sectores de la vivienda para dejar espacio a los elementos necesarios.

Los objetos ajenos a la rutina diaria reducen el espacio disponible para los artículos habituales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

5. Herramientas de aseo deterioradas: pinzas, limas y otros utensilios desgastados o que ya no funcionan correctamente deberían reemplazarse.

Las herramientas de aseo deterioradas necesitan reemplazo para mantener una rutina práctica y segura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

6. Muestras y artículos de viaje: los pequeños envases de champú, cremas y otros productos suelen acumularse durante años. Conviene conservar únicamente aquellos que se utilizarán y se encuentren en buenas condiciones.

Las muestras y los artículos de viaje pueden acumularse sin llegar a utilizarse. (Imagen Ilustrativa Infobae)

7. Productos sensibles a la humedad: determinados medicamentos, cosméticos y perfumes pueden deteriorarse por el calor y el vapor del baño. En estos casos, es necesario respetar las recomendaciones de almacenamiento del fabricante.

La humedad del baño puede afectar la conservación de medicamentos, cosméticos y fragancias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

8. Artículos guardados sin una finalidad definida: lociones a medio usar, accesorios para el cabello, hisopos sueltos y productos duplicados pueden ocupar espacio innecesariamente. También deben retirarse aquellos que hayan sufrido contaminación por derrames.

Los artículos guardados por si acaso necesitan una decisión concreta sobre su utilidad y estado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

9. Papeles médicos antiguos: recordatorios de turnos y folletos que perdieron vigencia pueden eliminarse. En cambio, los estudios y documentos clínicos importantes deben guardarse en un lugar seco y separado de los productos de higiene.

Los papeles médicos antiguos deben conservarse aparte cuando todavía contienen información relevante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

10. Aparatos dentales que ya no se utilizan: retenedores, alineadores y otros dispositivos reemplazados pueden conservarse por precaución. Antes de descartarlos, es recomendable consultar al odontólogo para confirmar que ya no serán necesarios.

Los aparatos dentales reemplazados requieren una consulta profesional antes de ser descartados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué no siempre es conveniente guardar medicamentos en el baño

Uno de los principales aspectos señalados por los especialistas es que la humedad y los cambios de temperatura pueden afectar la conservación de determinados productos, especialmente cuando se almacenan cerca de la ducha.

Por ese motivo, la OMS recomienda respetar las condiciones de almacenamiento indicadas en cada envase, ya que algunos medicamentos necesitan permanecer en lugares frescos y secos.

La organización del botiquín también permite identificar rápidamente los elementos disponibles y evitar que productos vencidos se mezclen con aquellos que todavía pueden utilizarse.

Finalmente, los especialistas destacan que los medicamentos no deben arrojarse al inodoro ni al desagüe, salvo indicación expresa de la normativa local, debido a los efectos que sus componentes pueden generar en el ambiente.

La recomendación es realizar controles periódicos, conservar únicamente los artículos necesarios y consultar con profesionales cuando existan dudas sobre la vigencia, utilización o eliminación de algún producto.