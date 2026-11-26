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¡Tricampeón! 9 de Julio volvió a vencer a Bahiense y se quedó con el título femenino
Ganó 55 a 44, cerró la serie final por 3 a 0 y conquistó por tercera vez consecutiva la Liga Bahiense de Básquetbol Oro.
9 de Julio volvió a festejar en el básquet femenino bahiense. El equipo dirigido por Julián Turcato derrotó a Bahiense del Norte por 55 a 44, en cancha de Estrella, y se consagró tricampeón de la Liga Bahiense Oro, "Viviana Albizu".
El conjunto azul cerró la serie final del segundo tramo con un contundente 3 a 0 y, como también había conquistado el primero, se quedó directamente con el título de la temporada, sin necesidad de disputar una Súper final.
La defensa volvió a ser determinante para 9 de Julio, que consiguió sacar diferencias después de un desarrollo parejo y terminó asegurando la victoria.
Delfina Alves da Florencia fue elegida MVP del encuentro, con 14 puntos, mientras que Isabel Sorzini aportó 13 unidades para el campeón.
La consagración también marcó la despedida de Julián Turcato como entrenador del plantel superior, ya que continuará enfocado en Unión Bahía y su participación en la Liga Nacional Femenina.
De esta manera, 9 de Julio prolongó su dominio en el básquet local y sumó su tercer campeonato consecutivo, después de los títulos obtenidos en 2024 y 2025.
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