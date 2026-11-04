Murió París "Chiche" Senesi, histórico dirigente social, deportivo y político bahiense

Murió este miércoles a los 95 años, París Eugenio “Chiche” Senesi, histórico dirigente bahiense con una extensa trayectoria en el ámbito social, deportivo, barrial y político. La noticia generó mensajes de despedida entre referentes del justicialismo y personas vinculadas a las instituciones en las que desarrolló buena parte de su vida.

“Con mucho dolor despedimos al compañero París ‘Chiche’ Senesi”, expresaron desde el peronismo local, donde destacaron su recorrido militante, su tarea en materia de acción social, su participación en el deporte y el trabajo realizado durante décadas en el barrio La Falda.

Por su parte, el intendente Federico Susbielles expresó: "Se fue un pedazo de historia del peronismo bahiense. Un compañero inquebrantable, al que siempre recordaremos e intentaremos honrar. Que descanses en paz querido París "Chiche" Senesi. El General y tu amada Eva de seguro ya te recibieron en el cielo".

Senesi nació en Bahía Blanca y desde muy joven estuvo vinculado al atletismo. Como deportista llegó a igualar el récord local de los 100 metros y también se destacó en salto en largo. Con el paso de los años trasladó esa relación con la disciplina al plano dirigencial y formó parte de la Federación Atlética del Sur, posteriormente convertida en Asociación Bahiense de Atletismo.

Uno de los acontecimientos que quedó especialmente asociado a su nombre fue el Circuito de Reyes. Desde la Asociación Alumni trabajó durante décadas en la continuidad de una prueba que se convirtió en una de las competencias tradicionales del calendario deportivo bahiense.

Su actividad también estuvo profundamente ligada a La Falda. Senesi integró la comisión directiva del club del barrio y durante alrededor de 40 años presidió su Sociedad de Fomento, una función desde la que acompañó distintas iniciativas comunitarias.

En una entrevista concedida a La Brújula 24 en 2022 en la sección de Ayer a Hoy, “Chiche” había repasado ese recorrido y explicado que, aun después de dejar la conducción fomentista, continuaba vinculado diariamente con la institución y mantenía su compromiso con el Circuito de Reyes.

La política constituyó otro de los ejes de su trayectoria. Militante justicialista y admirador de Eva Perón, conservaba una importante colección vinculada a su figura y recordaba haberla visto personalmente en tres oportunidades durante su juventud.

Dentro del Partido Justicialista de Bahía Blanca se desempeñó durante 13 años como secretario de Acción Social. Según relató en aquella entrevista, desde ese espacio coordinaba la recepción y distribución de mercadería destinada a familias que atravesaban dificultades económicas.

También tuvo una etapa dentro de la administración municipal como asesor del área de Deportes, donde participó de actividades relacionadas con la pista de Las Tres Villas y la organización de competencias y encuentros deportivos.

La muerte de “Chiche” Senesi despide a una figura que atravesó durante décadas distintos espacios de la vida bahiense, desde las pistas de atletismo y las instituciones barriales hasta la militancia política y la acción social.