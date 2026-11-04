Corralito y corridas en Paraguay por la quiebra de uno de los mayores bancos privados

La intervención de Ueno Bank, uno de los principales bancos de Paraguay, desató una fuerte crisis luego de que tres millones de clientes quedaran sin acceso a sus depósitos y se produjeran intentos masivos por retirar fondos.

El Banco Central de Paraguay (BCP) tomó el control de la institución después de comprobar que su índice de solvencia había caído por debajo del mínimo exigido. La situación derivó además en la salida del titular del organismo, Carlos Carvallo, por pedido del presidente Santiago Peña.

“He pedido la renuncia del titular del BCP”, comunicó Peña, quien también anunció un acuerdo con las autoridades del Congreso para avanzar con una ley que permita utilizar el Fondo de Garantía de Depósitos y comenzar a compensar a los ahorristas. “Insto a los legisladores a aprobarlo con toda celeridad”, agregó.

Según las estimaciones difundidas por las autoridades, alrededor del 97% de los clientes de Ueno Bank tendría la totalidad de sus depósitos cubierta por ese mecanismo. Sin embargo, la garantía no implica que el dinero esté disponible inmediatamente.

Centenares de clientes del banco aglomeraron en el microcentro de Asunción para exigir respuestas claras sobre el destino de su dinero. La protesta, que arrancó de forma pacífica, derivó en disturbios e incidentes cuando un grupo de manifestantes intentó avanzar hacia la sede del Congreso Nacional y fue frenado por la Policía Nacional.

Ueno también administraba recursos del Instituto de Previsión Social, organismos estatales y la Conmebol, aunque todavía debe determinarse la situación exacta de esos fondos.

Tras conocerse la intervención, usuarios intentaron ingresar masivamente a la aplicación, pero muchos no pudieron consultar saldos ni realizar operaciones. También hubo dificultades para retirar efectivo en cajeros y sucursales.

El caso sumó además una investigación penal por presuntas irregularidades, mientras el Ministerio Público ordenó la detención de varios ejecutivos. La crisis volvió a despertar en Paraguay el recuerdo del colapso financiero de 1995, cuando quebraron numerosas instituciones y miles de personas perdieron sus ahorros.

Con información de Tiempo Argentino