El pigüense Alaux vuelve al Turismo Pista tras ausentarse en Termas de Río Hondo

Por Leandro Grecco

Facebook: Leandro Carlos Grecco / Instagram: @leandro.grecco / X: @leandrogrecco

Emanuel Alaux confirmó su regreso a la Clase 3 del Turismo Pista y volverá a competir en la próxima presentación de la categoría, prevista para el 18 de octubre en el autódromo de Concepción del Uruguay.

El representante de Pigüé no estuvo presente en la última fecha disputada en Termas de Río Hondo, después de que junto a su equipo decidiera realizar una pausa por cuestiones presupuestarias. La determinación llegó luego de una complicada participación en la Carrera de los 300 Pilotos de San Nicolás.

Durante el tiempo fuera de las pistas, el ZP Sport trabajó sobre el Toyota Etios y también realizó tareas en el motor con el objetivo de recuperar el rendimiento mostrado durante la primera mitad de la temporada.

Alaux encarará así la penúltima fecha del calendario con la intención de volver a sumar fuerte y avanzar en el campeonato. Actualmente se encuentra 18º en la tabla de posiciones, con 76 puntos.

El trazado entrerriano, además, guarda un buen antecedente para el pigüense: allí consiguió un segundo puesto durante la temporada 2025.