Turismo Pista: un bahiense vuelve a la Clase Uno con nuevo equipo

Juan Perugini volverá a competir en la Clase Uno del Turismo Pista y lo hará con novedades, ya que se sumará al Atlas Racing para afrontar la novena fecha del campeonato 2026.

El piloto bahiense reaparecerá el próximo 18 de octubre en el autódromo de Concepción del Uruguay, escenario que marcará su regreso luego de no haber participado de la presentación realizada en Termas de Río Hondo.

La posibilidad surgió tras la baja de Adrián Oubiña para el tramo final de la temporada. A partir de esa situación, Diego López le acercó a Perugini la propuesta de manejar el Chevrolet Corsa que utilizó durante este año el piloto de Mar de Ajó. La unidad contará además con motores preparados por Fernando Occhi.

“Queríamos correr en Concepción del Uruguay, que es un circuito que me gusta y donde funcionamos muy bien”, explicó el bahiense, quien además destacó que buscaba volver a la divisional para lucir el número 2 obtenido gracias a su rendimiento durante la temporada pasada.

Perugini terminó como subcampeón de la Clase Uno y durante 2025 consiguió dos triunfos. Ahora intentará recuperar protagonismo en una categoría que considera extremadamente competitiva.

“Las expectativas siempre son buenas. Uno quiere ganar y estar adelante, pero entendemos que la categoría es dificilísima”, señaló. También remarcó su confianza en la motorización de Occhi, con quien ya peleó por el campeonato anteriormente.

Antes de viajar a Entre Ríos, el equipo tiene previsto realizar una prueba para ajustar el funcionamiento del conjunto y llegar con la mejor puesta a punto posible.

De esta manera, Perugini iniciará una nueva etapa dentro del Turismo Pista con la intención de reencontrarse rápidamente con los primeros lugares y cerrar la temporada nuevamente entre los protagonistas.