Hay cortes de carne que, aunque no siempre se llevan todas las miradas en la carnicería, pueden convertirse en protagonistas de un almuerzo o una cena espectacular. La tapa de nalga es uno de ellos: económica, rendidora y muy versátil, suele elegirse para preparar milanesas o recetas a la olla. Sin embargo, también tiene mucho para ofrecer cuando se cocina al horno.

Esta vez, la propuesta es acompañarla con una buena variedad de verduras asadas. Una combinación clásica que nunca falla y que tiene una ventaja extra: permite resolver todo en una misma fuente, sin demasiadas complicaciones y con un resultado de esos que invitan a repetir el plato.

Ahora bien, para que la carne no termine seca ni demasiado dura, hay algunos detalles que conviene tener en cuenta. La tapa de nalga es un corte con poca grasa intramuscular y fibras firmes, por lo que necesita una cocción adecuada para conservar su humedad y conseguir una textura agradable.

El secreto para que la tapa de nalga quede tierna y jugosa

A diferencia de otros cortes más grasos, la tapa de nalga necesita ciertos cuidados durante su preparación. Uno de los trucos más efectivos es sellarla previamente en una sartén bien caliente. Este paso ayuda a dorar su superficie y aporta sabores que enriquecen el resultado final.

Otra alternativa es llevarla directamente al horno, pero cubrir la fuente con papel aluminio durante la primera parte de la cocción. De esta manera, la carne conserva mejor sus jugos y se cocina en un ambiente húmedo, evitando que se reseque antes de tiempo.

La cocción lenta también juega un papel fundamental. No se trata de apurar los tiempos, sino de permitir que el calor haga su trabajo de manera gradual. Una vez que la carne esté bien cocida, se puede retirar el aluminio para conseguir un dorado más tentador en la superficie.



Si hay algo que hace todavía más atractiva esta receta es su acompañamiento. Las papas, las batatas, las cebollas y las zanahorias forman un colchón delicioso para la tapa de nalga y aportan humedad durante la cocción.

Lo ideal es distribuir las verduras alrededor de la carne, cortadas en trozos de tamaño similar para que se cocinen de manera pareja. Con un buen condimento y un poco de aceite, comenzarán a dorarse mientras absorben parte de los jugos que desprende la carne.

Ingredientes

1 tapa de nalga entera (de aproximadamente 1,5 kg)

4 papas medianas

2 batatas

2 zanahorias grandes

2 cebollas blancas o moradas

1 pimiento morrón rojo

3 dientes de ajo

2 cucharadas de mostaza

1 vaso de vino blanco o caldo de carne (200 ml)

Aceite de oliva o girasol, cantidad necesaria

Sal gruesa o entrefina, pimienta negra, pimentón dulce y romero o tomillo a gusto

Preparación

Sacar la tapa de nalga de la heladera unos 20 minutos antes de cocinarla para que pierda el frío excesivo. Al limpiar, dejar una fina capa de grasa externa para que proteja la carne durante el horneado. Salpimentar bien por ambos lados y untar toda la superficie con la mostaza y un poco de pimentón dulce.

Pelar las papas, las batatas y las zanahorias, y cortar en trozos grandes o en cuñas parejas para que se cocinen al mismo tiempo. Cortar las cebollas en cuartos, el morrón en tiras gruesas y aplastar apenas los dientes de ajo con piel.

En una fuente profunda rociada con un buen chorro de aceite, distribuir todas las verduras formando una base. Condimentar con sal, pimienta y las hierbas aromáticas (romero o tomillo), y mezclar bien con las manos para que se impregnen con el aceite.

Acomodar la tapa de nalga por encima del colchón de verduras, con la parte de la grasa hacia arriba. Vertar el vaso de vino blanco o caldo por un costado de la fuente (sin lavar los condimentos de la carne) para generar vapor en el horno.

Cubrir toda la fuente herméticamente con papel aluminio y llevar a un horno precalentado a temperatura moderada (180 °C) durante 1 hora y 15 minutos. Este paso asegura que la carne quede sumamente tierna por dentro.

Pasado ese tiempo, retirar con cuidado el papel aluminio, bañar la carne con sus propios jugos usando una cuchara y subí el horno a 200 °C durante unos 20 a 25 minutos más, hasta que la superficie de la carne esté bien dorada y las verduras crocantes por fuera. Dejar reposar la carne 10 minutos antes de filetearla para que conserve todos sus jugos.

Con información de Diario Uno Recetas