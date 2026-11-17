Paladar Negro
Almendras fritas en microondas: el truco para conseguir un snack crocante en menos de 30 minutos
Hay snacks que parecen simples, pero tienen ese no sé qué que hace que sea imposible comer solo uno. Las almendras fritas son un buen ejemplo: doradas, crocantes y con el toque justo de sal, funcionan de maravilla para acompañar una picada, recibir invitados o darse un gusto entre comidas.
Aunque suelen prepararse en una sartén con abundante aceite, existe una alternativa mucho más práctica para hacerlas en casa. ¿La particularidad? Se pueden cocinar en el microondas, utilizando apenas un chorrito de aceite de oliva y sin necesidad de recurrir a frituras tradicionales.
Lo mejor es que no hace falta tener demasiada experiencia en la cocina ni contar con ingredientes difíciles de conseguir. Con almendras crudas, un poco de aceite y sal alcanza para obtener un aperitivo delicioso. Además, se puede jugar con diferentes condimentos para darle un toque personal a cada preparación.
Ingredientes
- 200 gramos de almendras crudas, con o sin piel.
- 1 cucharada de aceite de oliva.
- Sal fina o sal marina a gusto.
Preparación
- Preparar las almendras: colocar los 200 gramos de almendras crudas en un recipiente apto para microondas.
- Agregar el aceite: incorporar una cucharada de aceite de oliva y mezclar bien para que todas las almendras queden ligeramente impregnadas.
- Distribuir en una fuente: extender las almendras sobre un plato grande o una fuente apta para microondas. Es importante que queden en una sola capa para favorecer una cocción uniforme.
- Cocinar durante 2 minutos: llevar al microondas a potencia máxima durante 2 minutos. Retirar con cuidado y mezclar para distribuir el calor.
- Continuar la cocción: volver a introducirlas en el microondas en intervalos de 1 minuto, con una mezcla entre cada uno, hasta que estén tostadas. El tiempo total estimado es de 5 a 7 minutos, según la potencia del aparato. Conviene vigilarlas para evitar que se quemen.
- Dejar enfriar: retirar las almendras y dejarlas reposar unos minutos. El calor residual continuará el proceso de tostado y, a medida que se enfríen, adquirirán una textura más crocante.
- Condimentar y servir: agregar sal fina o sal marina a gusto, mezclar y servir una vez que estén frías.
Cómo conservar las almendras para que no pierdan su textura
Una vez que estén completamente frías, lo recomendable es guardarlas en un frasco hermético, lejos de fuentes de calor y humedad. Así se mantienen crocantes durante más tiempo y están listas para disfrutar cuando aparezca el antojo.
Un detalle importante: no conviene guardarlas mientras todavía estén tibias, porque el vapor que desprenden puede generar humedad dentro del recipiente y afectar su textura.
Además de ser un aperitivo práctico, las almendras tienen un interesante perfil nutricional. Aportan grasas insaturadas, proteínas de origen vegetal y vitamina E, un nutriente con función antioxidante. Por supuesto, como ocurre con otros frutos secos, lo ideal es disfrutarlas en porciones moderadas.
Con información de TN Recetas
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