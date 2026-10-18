Milei viaja a España con una agenda de reuniones políticas

El presidente Javier Milei viajará este lunes a España, donde desarrollará una agenda de actividades económicas, académicas y políticas que incluirá un encuentro con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

El mandatario partirá a las 23 desde Buenos Aires acompañado por el canciller Pablo Quirno y el vocero presidencial Adrián Ravier, según informó la agencia Noticias Argentinas.

La comitiva llegará a Madrid el martes alrededor de las 13, hora argentina, aunque las actividades oficiales comenzarán el miércoles.

El primer compromiso será su participación en el Nueva Economía Forum, que se desarrollará en el Real Casino Gran Círculo. Posteriormente, Milei mantendrá un encuentro con el economista Jesús Huerta de Soto en la Universidad Rey Juan Carlos.

En esa misma institución participará de la presentación del Máster Universitario en Economía de la Escuela Austríaca, corriente de pensamiento económico con la que el Presidente se identifica.

Uno de los encuentros políticos más importantes será con Isabel Díaz Ayuso, dirigente del Partido Popular y presidenta de la Comunidad de Madrid, con quien Milei mantiene una relación de afinidad política.

Antes de esa reunión, el mandatario tiene previsto visitar la Fundación Disenso, vinculada al partido Vox, liderado por Santiago Abascal.

La visita se producirá en medio de la campaña electoral española, luego de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, convocara a elecciones generales anticipadas para el 29 de noviembre.

Milei ha mantenido diferencias públicas con Sánchez y, en sus anteriores visitas a España, se reunió con dirigentes de la oposición, pero no con el jefe del Gobierno español.

La agenda del miércoles se completará con una entrevista con el periodista Fernando González, de El Observador, antes de emprender el regreso a la Argentina.

La comitiva tiene previsto aterrizar en Buenos Aires el jueves 22 de octubre a las 8, mientras que el viernes el Presidente participará de la cena anual de la Fundación Faro.

Antes de viajar a Madrid, Milei tiene programada para este lunes una actividad en Neuquén, donde asistirá a la Expo Argentina Oil & Gas 2026, en el Espacio DUAM, acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

El viaje a España se suma a la reciente visita del Presidente a Estados Unidos, donde participó de actividades empresariales y recibió una distinción por su defensa de la libre empresa.