Inova reunió a referentes de todo el país en la I Jornada Regional de Medicina Nuclear

Contenido Patrocinado. Inova, el centro de diagnóstico por imágenes líder de Bahía Blanca y la región, organizó la I Jornada Regional de Medicina Nuclear, un encuentro que reunió a más de 100 profesionales de la salud y destacados especialistas del país para abordar los últimos avances de esta especialidad.

La actividad contó con el acompañamiento de instituciones como la Asociación Argentina de Biología y Medicina Nuclear (AABYMN), el Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires (Distrito X), CADIME, Laboratorios BACON y el Municipio de Bahía Blanca, que declaró al evento de Interés Municipal.

Bahia Blanca, un polo de referencia en Medicina Nuclear

Durante el encuentro científico, se destacó el crecimiento de la Medicina Nuclear y su impacto en áreas como oncología, cardiología, endocrinología y neurología, impulsadas por la innovación tecnológica y la inteligencia artificial.

Además, el encuentro reforzó el objetivo de consolidar a INOVA y Bahía Blanca como un polo de referencia regional y nacional en diagnóstico oncológico por imágenes de alta complejidad.

Principales aplicaciones

Durante el encuentro se destacó la evolución que atraviesa la Medicina Nuclear a nivel mundial, impulsada por la incorporación de nuevas tecnologías y herramientas basadas en inteligencia artificial. Estas innovaciones, ya incorporadas por INOVA, amplían las posibilidades de diagnóstico temprano y seguimiento de enfermedades en especialidades como oncología, cardiología, endocrinología y neurología.

Inova en permanente evolución

Inova también presentó los avances incorporados en su servicio de Medicina Nuclear, entre ellos los tratamientos con Iodo-131 (único centro autorizado por la Autoridad Regulatoria Nacional) para pacientes con cáncer de tiroides e hipertiroidismo, evitando derivaciones a otras ciudades. A esto se suma la próxima incorporación de un equipo PET-CT y la inauguración de segunda y moderna sede de más de 1.200 m2 en Lavalle 36, destinada a ampliar su capacidad tecnológica y asistencial.

El liderazgo que asegura el diagnóstico más preciso y confiable

En camino hacia el millón de estudios realizados en 15 años de trayectoria, Inova ratifica su posicionamiento como uno de los centros de diagnóstico por imágenes más importantes del país. La realización de la primera Jornada Regional de Medicina Nuclear refuerza ese liderazgo y su compromiso con la innovación, la formación profesional y el desarrollo de la salud en Bahía Blanca, la región y el país.