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Quién sería el reemplazante de Paredes en Boca en el Maracaná
Este viernes se medirá ante Talleres pero la cabeza está puesta en Vasco Da Gama.
Leandro Paredes es el capitán de Boca y como tal, su presencia es fundamental en el Xeneize. Pero tras su desgarro ante Instituto, el futbolista intenta recuperarse para llegar a la revancha ante Vasco da Gama por Copa Sudamericana. En ese contexto, hay que reemplazarlo. Y un jugador comprado por Juan Román Riquelme es el elegido por el Vasco Arruabarrena.
“Rodrigo Battaglia sería el volante central. Podría ser el reemplazante de Paredes si no llega al martes. No lo descarto, porque lleva tres semanas de trabajo con el grupo”, sostuvo Tato. “La idea es que sume minutos ante Talleres”, agregó el periodista en TyC Sports.
“Confirmo que Paredes va a viajar a Brasil. Después veremos de qué manera actúa en ese viaje. Comenzó a hacer un tratamiento especial con plasma rico en plaquetas. Después decidirá el Vasco Arruabarrena si puede jugar con esa molestia encima. Quizás como mejor muestra es el partido contra Universidad Católica en La Bombonera, donde jugó lesionado”, sostuvo Monroig.
“Que Paredes comenzó a hacer todo lo posible para poder jugar el martes es un hecho. Paredes es una voz de mando que absorbe presiones. Desde lo futbolístico y presencial es una carta importante. No hay que descartarlo, hará todo lo posible. Después hará lo que pueda para afrontar ese partido. Y la última palabra es del Vasco Arruabarrena”, añadió el periodista.
“Sebastián Villa se hizo estudios por una cuestión precautoria. La inflamación la tuvo hasta horas de la tarde, después bajó. No tiene lesión, simplemente un esguince leve de tobillo producto de un remate en el partido”, indicó el periodista Diego Monroig en la señal deportiva.
“Por lo tanto, está a disposición del Vasco para el próximo martes. Se vienen días de descanso, reposo para Villa, apuntando al partido en Brasil. Lo que lo descarta para el viernes. Teniendo en cuenta lo de los seis extranjeros, ya queda afuera ante Talleres”, afirmó Diego Monroig.
“Velasco, al igual que Paredes, también levanta la mano para decir que está a disposición ante Vasco da Gama. Ya lleva cuatro días trabajando en el campo, recuperándose para poder estar. Decidirá el Vasco para ver cómo lo ve para la revancha. Si lo de Paredes resulta y lo de Velasco también, Arruabarrena tiene dos jugadores para la revancha”, cerró Monroig.
Fuente: El Intransigente
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