Espectáculos
Ronnie Wood sorprendió a Mario Pergolini, tocó en vivo y recordó sus noches con Maradona
El guitarrista de los Rolling Stones visitó el programa Otro día perdido y protagonizó una entrevista cargada de música, humor y anécdotas. “Extrañé Argentina y es genial estar de regreso”, aseguró el legendario artista británico.
La televisión argentina tuvo este miércoles una visita de lujo. Ronnie Wood, histórico guitarrista de los Rolling Stones, estuvo en Otro día perdido, el programa que conduce Mario Pergolini por El Trece, y protagonizó una noche en la que hubo música en vivo, recuerdos personales y una divertida historia sobre su amistad con Diego Maradona.
El músico británico, que se encuentra en Buenos Aires para brindar una serie de conciertos, fue recibido con una ovación del público, que comenzó a corear su nombre y el de la legendaria banda de rock.
“Señoras y señores, de pie, hay un Stone en la casa”, anunció Pergolini antes de darle la bienvenida a su invitado, cuya llegada estuvo acompañada por una canción especialmente preparada por Agustín “Rada” Aristarán.
Wood, de excelente humor, respondió al entusiasmo de los presentes y expresó su alegría por regresar al país. “Extrañé Argentina y es genial estar de regreso”, afirmó, desatando nuevos aplausos.
Uno de los momentos más inesperados ocurrió apenas comenzó la entrevista. El guitarrista reveló que acostumbra llevar una armónica en el bolsillo, la sacó y comenzó a improvisar junto a Niño Monja, la banda que acompaña habitualmente al programa.
Sorprendido, Pergolini quiso saber si siempre tenía el instrumento a mano. “Sí, como mi papá. Mi papá siempre tenía una armónica en su bolsillo”, explicó el artista.
Pero la improvisación no terminó allí. Minutos después, Wood tomó una guitarra y se sumó nuevamente a los músicos para interpretar el tradicional cántico argentino “Olé, olé, olé”, ante la celebración del estudio.
La charla también tuvo un capítulo especial dedicado a Diego Armando Maradona, con quien el integrante de los Rolling Stones compartió una amistad y varias salidas. “Éramos amigos. Solíamos salir de fiesta, y él me llamaba Diego, y yo lo llamaba Ronald”, recordó entre risas.
Pergolini le preguntó cómo lograban entenderse, teniendo en cuenta que el exfutbolista no hablaba inglés. La respuesta fue tan sencilla como contundente: “A través de la música”.
El británico explicó que se habían conocido gracias a un amigo en común y recordó con cariño aquellas noches compartidas. Incluso, al observar una fotografía junto al Diez, pidió quedarse con una copia de la imagen. “Pasamos algunas noches juntos y después nos olvidamos de lo que pasaba, ¿sabés?”, bromeó al intentar reconstruir algunas de sus anécdotas.
Durante la entrevista también repasó sus comienzos musicales, habló de su infancia, de su faceta como pintor y de su vida familiar, incluida la crianza de sus hijas gemelas.
A sus 79 años, Wood volvió a demostrar la energía y el carisma que lo convirtieron en una de las grandes figuras del rock mundial. Entre canciones improvisadas, recuerdos de Maradona y muestras de afecto hacia el público argentino, el guitarrista transformó su paso por el programa de Pergolini en una celebración de su vínculo con el país.
Con información de Infobae
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