Expertos revelan cuánto tiempo puede conservarse el arroz crudo

El arroz es uno de los alimentos más habituales en los hogares y, por su capacidad de conservación, suele permanecer durante largos períodos en las alacenas. Sin embargo, su duración depende de la variedad y de las condiciones en las que se almacena, mientras que la aparición de gorgojos puede comprometer la calidad de los granos.

Según un informe publicado por Infobae, el arroz blanco crudo puede conservarse hasta dos años a temperatura ambiente, siempre que permanezca en un recipiente cerrado, protegido de la humedad y alejado de fuentes de calor.

Christine Bergman, doctora en Ciencias de los Alimentos y profesora de la Universidad de Nevada, explicó que esta variedad presenta una mayor resistencia al paso del tiempo debido a su bajo contenido de aceites naturales. Incluso, cuando se guarda correctamente, puede mantener sus propiedades durante un período superior.

El calor y la falta de limpieza favorecen la multiplicación de insectos en la despensa. (Imagen Ilustrativa)

La situación es diferente con el arroz integral, rojo y negro, que conservan el salvado y el germen, componentes que contienen una mayor proporción de grasas. Por ese motivo, su vida útil se reduce aproximadamente a seis meses cuando se mantienen a temperatura ambiente.

En estos casos, la refrigeración permite retrasar la aparición de olores y sabores desagradables, mientras que el almacenamiento en recipientes herméticos o sellados al vacío contribuye a prolongar su conservación.

Por qué aparecen gorgojos en el arroz

Uno de los problemas más frecuentes es la presencia de pequeños insectos dentro de los paquetes, incluso cuando aparentemente se encuentran cerrados.

Los gorgojos pertenecen al género Sitophilus y tienen la capacidad de desarrollarse dentro de los propios granos. Sus larvas permanecen en el interior hasta completar su crecimiento, por lo que una infestación puede pasar inadvertida durante las primeras etapas.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) advierte que estos insectos pueden afectar los cereales incluso antes de la cosecha. Esto significa que su aparición no necesariamente está relacionada con la apertura del envase dentro del hogar.

Los gorgojos del arroz pueden desarrollarse dentro de los granos antes de hacerse visibles. (Imagen Ilustrativa)

Sin embargo, las temperaturas elevadas, la humedad y la acumulación de restos de alimentos favorecen su reproducción, aumentando las posibilidades de que se extiendan hacia otros productos almacenados.

Entre las recomendaciones para evitar este problema se encuentran revisar los paquetes antes de guardarlos, mantener limpios los estantes y utilizar recipientes completamente secos. También se aconseja no mezclar arroz recién comprado con sobrantes antiguos.

Cómo reconocer cuándo el arroz debe descartarse

Existen algunas señales que permiten identificar si los granos perdieron sus condiciones adecuadas para el consumo.

Una de las más evidentes es la aparición de olores extraños, especialmente cuando presentan características agrias, húmedas o rancias. También deben observarse cambios de color, acumulación de humedad, formación de grumos y pequeñas perforaciones.

La presencia de insectos, restos de estos o moho constituye otro motivo para desechar el producto.

En este sentido, la Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que determinados hongos pueden producir micotoxinas, sustancias potencialmente perjudiciales para el organismo.

Estas pueden desarrollarse en cereales almacenados bajo condiciones de calor y humedad, y representar riesgos para la salud que varían según el tipo de toxina y el nivel de exposición.

Por ese motivo, ante signos de contaminación o deterioro, los especialistas recomiendan evitar el consumo del alimento en lugar de intentar recuperarlo mediante el lavado o la cocción.

La principal medida preventiva consiste en conservar el arroz en un ambiente fresco, seco y limpio, utilizando envases herméticos y revisando periódicamente su estado.

De esta manera, es posible aprovechar durante más tiempo uno de los productos básicos de la alimentación cotidiana, reducir el desperdicio y evitar inconvenientes derivados de una conservación inadecuada.