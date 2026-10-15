Punta Alta: un hombre terminó intoxicado y hospitalizado por una fuga de gas

Un hombre debió ser hospitalizado luego de sufrir una intoxicación por inhalación de gas en una vivienda del barrio Albatros 27, en Punta Alta.

El episodio se registró este miércoles en la casa número 100 del mencionado sector, donde una pérdida de gas generó una situación de emergencia que motivó la intervención de personal policial, bomberos y servicios médicos.

Según informó El Rosalenio, efectivos de la Policía Comunal ingresaron al inmueble tras recibir una alerta y encontraron a dos personas en su interior.

Una mujer permanecía en una de las habitaciones, mientras que un hombre se encontraba tendido en el piso del living, aparentemente afectado por la inhalación de gas.

Los policías comenzaron a ventilar los ambientes para reducir la concentración del gas y evitar consecuencias mayores.

Agustín Fernández, jefe del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios, destacó la intervención de los efectivos y aseguró que "la rapidez con la que actuó el personal policial, realizando las tareas de ventilación de la vivienda, resultó fundamental para evitar una tragedia".

Posteriormente, una ambulancia del SAME llegó al lugar, asistió al hombre intoxicado y dispuso su traslado al hospital local para recibir atención médica.

En tanto, operarios de Camuzzi trabajaron en la vivienda para determinar el origen de la pérdida. Una de las hipótesis que se analizaban era que la fuga pudiera provenir de un artefacto de cocina con hornallas.

Por el momento, no se informó oficialmente sobre la evolución del paciente ni sobre los resultados de las verificaciones realizadas en la instalación de gas.