La historia del poncho artesanal de La Sole que lució ante León XIV y Messi

Este lunes, Soledad Pastorutti se presentó frente a los fieles que se acercaron al Monumento de los Españoles, en Palermo, para participar de la primera misa del papa León XIV en Argentina.

Para esta ocasión tan especial como histórica, la cantante eligió la misma prenda con los colores de la bandera argentina que había lucido en la despedida de Lionel Messi de la Selección en el estadio Más Monumental.

La artista de Arequito ofreció un repertorio especialmente seleccionado para la ocasión con la intención de transmitir, a través de la música, distintos aspectos de la identidad argentina, la fe y la esperanza del pueblo.

Cada tema religioso representó una dimensión de ese mensaje: La Viajera estuvo vinculada con las raíces, la tierra y la identidad nacional; Alma Misionera, con la vocación de servicio, la solidaridad y el compromiso con los demás; mientras que Aleluya, con la espiritualidad, la emoción y la conexión con lo trascendente.

Pero el poncho volvió a llamar la atención por su originalidad y reinterpretación de los colores de la bandera argentina, tal como lo hizo en la despedida de Lionel Messi.

De hecho, la pieza se llama "Poncho Bandera" y es de origen catamarqueño. Está confeccionada por los artesanos Graciela Carrasco y Ramón Baigorria, de la ciudad de Belén.

Su diseño data de 2010, cuando Baigorria y Carrasco fueron convocados para participar de una colección especial por los festejos del Bicentenario.

Inspirados en la bandera argentina, crearon una pieza celeste y blanca con el sol como protagonista. Con el paso del tiempo, el diseño se convirtió en uno de los diseños más destacados de la artesanía textil catamarqueña.

Los dos artesanos son quienes están detrás de la marca Rua Chaky, que significa "hecho a mano" en quechua, un emprendimiento familiar dedicado al trabajo textil artesanal que tiene cinco generaciones de historia. Sus antepasados ya estaban vinculados a la producción de lana y a la confección de ponchos en Belén.

La Sole lo recibió como obsequio en julio de este año, durante su presentación en la 55° edición de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, uno de los escenarios que eligió para celebrar sus 30 años de trayectoria artística.

Fuente: Clarín