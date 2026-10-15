Deportes
Estudiantes recibe a Flamengo por las semifinales de la Libertadores
El Pincha vuelve a una semifinal internacional tras 17 años y buscará aprovechar el UNO ante el campeón vigente, que no contará con De Arrascaeta, Jorginho ni Danilo.
En UNO, Estudiantes recibirá a Flamengo a las 21.30, por la ida de las semifinales de la Copa Libertadores 2026. El local no jugaba una semifinal internacional desde 2009, año en que ganó su última Libertadores, y llega tras eliminar a Corinthians. El Mengão, líder del Brasileirão, viaja con varias ausencias. La revancha será el jueves 22 en el Maracaná y el ganador de la serie jugará la final del 28 de noviembre.
Estudiantes llega con la ilusión de volver a una final continental. En los cuartos eliminó a Corinthians: ganó 1-0 en San Pablo con gol de Alexis Castro. En la liga, empató 2-2 con Central Córdoba en Santiago del Estero, en un partido en el que Alexander Medina fue expulsado y que sirvió para resguardar a varios titulares. Marcos Rojo, Guido Carrillo y Joaquín Correa se quedaron en City Bell para llegar en óptimas condiciones a la semifinal. Rojo se perfila como titular junto a Santiago Núñez, mientras que Correa iría al banco. Gastón Benedetti ocupará el lugar del suspendido Tomás Palacios.
Flamengo, vigente campeón, eliminó a Independiente del Valle en los cuartos (ganó 2-0 en la ida y empató 1-1 en la vuelta). Además, es líder del Brasileirão tras vencer 1-0 a Fluminense con gol de Jorge Carrascal. El equipo de Leonardo Jardim llega muy golpeado: Giorgian de Arrascaeta tiene una fractura en la muñeca izquierda, Jorginho está suspendido por su expulsión en la vuelta de los cuartos y Danilo sufrió una doble fractura de mandíbula. Ayrton Lucas también está lesionado. En esta edición ya se enfrentaron en la fase de grupos: empataron 1-1 en La Plata y Flamengo ganó 1-0 en Brasil.
Probables formaciones
Estudaintes: Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Marcos Rojo, Gastón Benedetti; Ezequiel Piovi, Alexis Castro, Baltasar Rodríguez; Tiago Palacios, Guido Carrillo, Joaquín Tobio Burgos. DT: Alexander Medina.
Flamengo: Agustín Rossi; Guillermo Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Erick Pulgar, Saúl Ñíguez; Gonzalo Plata, Jorge Carrascal, Samuel Lino; Pedro. DT: Leonardo Jardim.
- Hora: 21.30
- TV: Fox Sports
- Árbitro: Juan Gabriel Benítez (Paraguay)
- VAR: Ulises Meresles (Ecuador)
- Estadio: Jorge Luis Hirschi (UNO)
Fuente: TyC
Liga del Sur: se viene una fecha clave con un duelo directo por el descenso
Federal A: Olimpo sale rumbo a Formosa y Villa Mitre será local el domingo
Médanos: secuestran casi 600 kilos de carne por presunta faena clandestina
Noche histórica para el básquet bahiense: Unión Bahía debuta en la Liga Nacional ante Boca
Inter Miami venció al New York City y se clasificó a los playoffs de la MLS
Más Leídas
-
Noticias B15 horas ago
Una mujer cayó de un edificio en pleno centro y fue internada de urgencia
-
Noticias B23 horas ago
Impactante choque en pleno centro entre dos autos: uno terminó sobre la vereda
-
Noticias A12 horas ago
Comienzan a medianoche obras que afectarán el servicio de agua en una amplia zona de la ciudad
-
Noticias B18 horas ago
Las últimas horas de Galo Ochoa: fue a la comisaría para saber si lo habían denunciado
-
Noticias B19 horas ago
Grünbein: detuvieron a un joven con herramientas robadas en una obra en construcción
-
La región19 horas ago
Patagones: un alumno de 13 años llevó una pistola en su mochila a una escuela
-
Noticias B20 horas ago
Condenan a dos hermanos por un brutal ataque a un policía durante un robo
-
Noticias B22 horas ago
Suárez: vendía cocaína a media cuadra de un destacamento policial y quedó detenido