Así evoluciona el empleo privado en Bahía Blanca, según datos oficiales

El empleo privado en Bahía Blanca registró en agosto una caída del 2,2% en comparación con el mismo mes del año pasado y acumuló su décimo cuarto mes consecutivo en baja, de acuerdo con las cifras más recientes publicadas por la Secretaría de Empleo de la Nación.

Además del resultado negativo en la comparación interanual, el octavo mes del año dejó otra señal negativa en la medición mensual, ya que cayó el 0,2% frente a julio y fue su segundo mes consecutivo en baja.

Los datos reflejan la situación de empresas de la ciudad con 5 o más trabajadores, relevadas a través de una encuesta que se aplicó a una muestra de 201 empresas con un total de 7.756 trabajadores.

Por otro lado, el 96,5% de las empresas estimó que mantendrá su dotación de personal (el número más bajo desde abril), mientras que el 2,5% anticipó que la aumentará.