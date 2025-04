Abogado de Frany: "Es absurdo creer que estafó a gente entre la que está su familia y amigos"

Maximiliano Gorg, abogado que defiende a Francisca "Frany" Pérez, en la causa en la que la joven influencer bahiense fue denunciada por estafar a cientos de personas que le compraron entradas para el partido entre Argentina-Brasil por las Eliminatorias Sudamericanas disputado en el estadio Monumental.

En los estudios de LA BRÚJULA 24 explicó que "(Julián) Bisignano tiene una prohibición por otra causa en Buenos Aires y allá siempre lo autorizan para salir del país. En este caso, Migraciones lo que hace es consultar al Juzgado de Garantías de la ciudad y por suerte se le negó. Iba a ir con su mujer a ver a su suegra a Brasil. Me parece bien que no haya podido salir porque primero debe dar explicaciones acá. Hasta que se resolvió la orden no teníamos ni el domicilio de este nombre, solo el de la oficina. Se presentó en la ciudad con el doctor Matías Bertoncello y presentó su domicilio en Puerto Madero".

"Está pagando el alquiler y los pasajes del viaje a Brasil con la plata de las entradas del partido de la Selección Argentina. Desde el punto de vista penal, Frany Pérez no es responsable porque se requiere de intención porque no quiso estafar ni a sus amigos ni a las personas cercanas a su familia. El dinero ella no lo tiene y está acreditado en el expediente. Ella, el día después del partido iba a cobrar una comisión. Creo en la responsabilidad civil de Francisca y también estoy convencido que los que adquirieron los tickets le dieron la plata confiando en ella", lanzó Gorg, en su charla con el periodista Germán Sasso.

Luego, añadió que "Francisca nunca negó ser la cara de la venta de entradas, pero desde el punto de vista legal lo que la estafa debe acreditar su intención. Ella confiaba en este hombre porque le había entregado entradas para partidos anteriores, por qué iba a desconfiar y le iba a incumplir en esta ocasión. Le vendió tickets al vecino de atrás de su casa, a sus amigos, no tiene lógica que haya estafado a gente tan cercana. Hay denuncias realizadas por otras influencers donde Bisignano les hacía vender a otras chicas las entradas y no les entregaba el dinero", enunció en otro tramo de la nota radial.

"Querer estafar es otra cosa, no es solo pecar de ingenua, lo que digo es que ya le había pasado a otras chicas más previamente, Francisca no es la única, por ejemplo hay otra que fue estafada por este hombre con tickets para partido de Boca. Si uno googleaba a Bisignano antes de esta situación iba a encontrar dos causas, una de ellas que fue zanjada con el pago de una suma de dinero. Ahora pareciera que todos saben que era un estafador serial. Quién va a pensar que ella va a poner su nombre y va a tirar a la basura los próximos 20 o 30 años viviendo de las redes por una comisión de entradas de fútbol, es impensado", sintetizó el letrado.

Inmediatamente, se encargó de dejar en claro que "(Pérez) es responsable de cada peso que vendió, si es por lo que hoy le reclaman los damnificados que usan la denuncia penal para presionar el pago, debería entregar 20 millones de pesos. Todos los que le pagaron están en su derecho a exigir que le devuelvan la plata, la pregunta es cómo hará, es algo que ni ella sabe. Corrió una versión de que estaba pagando y es falsa porque no tiene dinero para asumir ese compromiso. Ella avisó que tiene teléfono celular pero no le anda el Whatsapp y por eso pidió que la contacten por Instagram. Francisca en sus cuentas no hay plata, las cuales han sido congeladas por la Justicia. Bisignano recibió el dinero y con sus antecedentes es lógico que esa plata no esté en sus cuentas".

"Lo bueno es que, con todas las medidas dictadas por la Justicia, se piensa que esta persona tiene que ver con la maniobra. Es lógico todo lo que está pasando, solo genera un poco de ansiedad para que esto se resuelva, para la gente que quiere recuperar su plata y Francisca que se ve envuelta en este lío enorme. Sería bueno que este hombre explique por qué ofrecía entradas que no tenía, solo le entregó 150 tickets y el resto nunca lo entregó. No es cierto que ella haya seguido ofreciendo entradas cuando el panorama pintaba mal. Intervengo en esta causa desde el mismo día en que el hombre no entregó las entradas, viernes 21 de marzo. Antes de eso le hago pagar la extorsión y le hago grabar las amenazas", consideró.

Consultado respecto de cómo afrontó esa suma, Gorg reveló que "mi defendida entregó una parte de ese monto gracias a lo que le dio el padre y el resto con dinero que le dieron amigos. Francisca mandó mensajes a un par de compradores avisando el cambio de precio de las entradas del partido, cuando se encontró con la respuesta habló con Bisignano manifestándole que la estaban insultando a ella por esta modificación en las condiciones. La respuesta que recibió es que podía mantener los valores originales de los tickets. Este hombre, cuando le tiene que mandar las entradas, le dice que le mande el monto por el valor modificado, ahí está la extorsión".

"Que Bisignano y Francisca fueran amantes o novios no me cambia nada, es totalmente irrelevante y supongo que al fiscal le va a parecer lo mismo. Esto le generó un perjuicio a un montón de gente y uno millonario propio, como negocio fue un espanto. Frany Tickets nunca fue un negocio, era una cuenta paralela a la propia de Instagram. No es la primera vez que pasa, ella está arrepentida porque su futuro comercial está muy complicado. Ella va a poder demostrar, será sobreseída y su situación va a cambiar más allá de lo que ocurra en lo civil. La deuda lo tiene pero será un espaldarazo que no tuvo intención de estafar. El 95% de lo que recibió Frany fue vía transferencia y todos los movimientos están acreditados, el resto, ese 5%, en efectivo y es un monto muy bajo", infirió el abogado.

Y fue aún más allá: "Él le escribió siempre en el mismo tono amenazante y cuando salió todo esto a la luz y le recomendé que no lo atienda más, por eso se acumularon tantas llamadas perdidas. Este hombre quería más de 200 millones de pesos el 21 de marzo, por adelantado, cómo podía hacer ella para entregar ese monto. Francisca tiene sus redes abiertas, está esperando que se resuelva su situación procesal y volverá a su trabajo en la medida que sea sobreseída desde el punto de vista penal".

"Promocionaba marcas, trabaja con muchísimo canje como le ocurre a estos influencers. Bisignano contactó a la hermana por las redes para citarlas en su oficina de Puerto Madero y comentarle qué tipo de operaciones hacía. Este hombre tenía una agencia de eventos deportivos, cuya página Web fue cerrada a partir de toda esta situación. Si vendió 2 mil entradas, desde el punto de vista del marketing o por sus seguidores, estamos en presencia de una chica en la que la gente confiaba", cerró Gorg.