El Nobel de Economía fue para dos referentes de la macroeconomía moderna

Los economistas estadounidenses Michael Woodford y Robert Hall fueron distinguidos con el Premio del Banco de Suecia en Ciencias Económicas en Memoria de Alfred Nobel por sus investigaciones sobre cómo las políticas fiscales y monetarias pueden ayudar a reducir las fluctuaciones de la economía.

El comité destacó que ambos desarrollaron trabajos sobre “los fundamentos microeconómicos de la estabilización macroeconómica”, una base teórica que hoy es utilizada por bancos centrales y gobiernos para diseñar políticas frente a crisis, shocks externos y cambios bruscos en el consumo.

Hall está vinculado a la Universidad de Stanford, mientras que Woodford desarrolla su actividad académica en la Universidad de Columbia. La Real Academia Sueca de Ciencias remarcó que sus aportes permitieron comprender mejor cómo suavizar los “picos y valles” de la economía.

Uno de los principales aportes de sus investigaciones fue integrar decisiones individuales —como cuánto consumen, ahorran o trabajan los hogares— con los efectos generales de las políticas económicas. Eso permitió construir modelos más precisos para analizar qué ocurre cuando un banco central modifica las tasas de interés o cuando un gobierno cambia el nivel del gasto público.

En términos simples, sus trabajos ayudan a responder una pregunta central de la macroeconomía: qué pueden hacer los gobiernos y los bancos centrales para evitar que una crisis, una suba abrupta de precios o una caída del consumo genere desequilibrios todavía mayores.

Woodford es especialmente reconocido por sus trabajos sobre política monetaria y por explicar cómo las expectativas sobre las futuras decisiones de los bancos centrales pueden influir sobre la economía incluso antes de que esas medidas se concreten.

Hall, en tanto, desarrolló investigaciones fundamentales sobre el comportamiento del empleo, el consumo y los ciclos económicos, con modelos que permitieron analizar cómo responden hogares y empresas frente a cambios en las condiciones generales.

“El trabajo de los galardonados nos ha proporcionado una base teórica estable para los modelos que ahora utilizan los bancos centrales y los gobiernos de todo el mundo”, señaló John Hassler, presidente del Comité del Premio de Ciencias Económicas.

Tal como publica Clarín, la distinción está dotada este año con 12 millones de coronas suecas, equivalentes a unos 1,2 millones de dólares, que serán compartidas por los ganadores.

El premio de Economía fue creado en 1968 por el Banco Central de Suecia y, aunque técnicamente no forma parte de los galardones establecidos originalmente por Alfred Nobel, se entrega junto con ellos cada 10 de diciembre.