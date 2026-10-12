Con la bahiense Abril Faiazzo, Argentina se consagró campeona sudamericana de vóley

La bahiense Abril Faiazzo se consagró campeona del Sudamericano U19 de vóley con la Selección Argentina, que el domingo derrotó a Perú por 3-0 en la final disputada en Maracaibo, Venezuela, y cerró el certamen con puntaje perfecto.

La jugadora de Olimpo formó parte del plantel dirigido por Nicolás Efron y tuvo una destacada participación durante la competencia, desarrollada entre el 7 y el 11 de octubre. Desde el club aurinegro señalaron que Faiazzo fue una de las centrales de mejor rendimiento durante el torneo.

Las Panteritas dominaron la definición frente a Perú y se impusieron con parciales de 25-12, 25-12 y 25-15, resultado que les permitió quedarse con el título continental y asegurar además una plaza para el Mundial U19 de 2027.

Argentina completó el Sudamericano sin derrotas. En la fase inicial venció a Ecuador por 3-0, Bolivia por 3-0 y Brasil por 3-1, mientras que en semifinales superó al seleccionado anfitrión, Venezuela, por 3-1.

En el partido por el título esperaba Perú, que había conseguido avanzar luego de eliminar a Brasil por 3-2 en una semifinal ajustada. Sin embargo, el conjunto argentino controló el encuentro desde el comienzo y resolvió la final en sets corridos.

Con información de FEVA