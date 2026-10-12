Entre expulsiones, peleas y trompadas, así Cipolletti le ganó a Alvarado

En un partido caliente, Cipolletti venció a Alvarado por 1-0 en la ida de las semifinales del Torneo Federal A en "La Visera de Cemento" y en la vuelta los marplatenses están obligados a ganar, aunque sea por un gol, para acceder a la final por el ascenso. El partido se jugará el fin de semana que viene en el estadio José María Minella.

El partido se empezó a picar con una fuerte infracción del central Facundo Centurión, que generó un tumulto y algunos manotazos entre los jugadores y miembros del cuerpo técnico de Alvarado. De hecho, Fernando Rekers expulsó a un preparador físico de la visita. Cuando se calmaron las aguas, Bilbao volvió a atajar un tiro espectacular, esta vez de Leandro Vella, ex hombre del “Torito”.

A los 29’ se terminó de desmadrar el encuentro. En un tiro de esquina a favor de los locales, un encontronazo dentro del área derivó en la expulsión del delantero de Cipolletti, Federico Acevedo, que le pegó un codazo a Centurión, quien a su vez también recibió la tarjeta roja. El defensor de Alvarado salió de la cancha en una camilla, con un cuello ortopédico puesto.

El juego estuvo detenido unos 10 minutos y cuando se llevaban a Centurión en camilla volvió a generarse una pelea, que terminó con el jugador herido desparramado cerca del banderín del córner y rodeado de jugadores y policías. El DT del “Torito”, Pablo Martel, quiso golpear a un auxiliar de Cipolletti. Rekers vio todo y le sacó tarjeta roja al entrenador santiagueño.

En cuanto a lo futbolístico, Alvarado no tuvo situaciones de gol, pero llegó al entretiempo igualado en cero, un resultado que no era malo para el equipo marplatense si se tiene en cuenta que tiene la ventaja deportiva para la vuelta.

El segundo tiempo, con diez jugadores por lado, fue muy entretenido. Bilbao volvió a tener varias atajadas clave y el central Tomás Fernández estuvo cerca de abrir el marcador con un derechazo en un córner a los 22’. Ese fue el turno de Facundo Crespo, que voló y tapó el remate.

Si bien Cipolletti generaba las mejores chances, parecía que el equipo de Mataderos tenía todo controlado. Hasta que llegó una nueva irresponsabilidad de Germán Sosa, que había ingresado desde el banco. En un pelotazo largo, le pegó un codazo en la cara al defensor Cristian González. El central se incorporó un poco y le dijo algo al “Colo” desde el piso, pero su reacción fue inadmisible: Sosa se dirigió a él y le dio una trompada en la cara cuando estaba tirado sobre el césped. Rekers lo expulsó de inmediato.

También hay que resaltar que Rekers no expulsó a Víctor Manchafico cuando Santiago Gutiérrez se iba solo contra Crespo, en una clara infracción de último recurso que fue penalizada con amarilla. Pero la roja a Sosa estuvo más que justificada.

Ya 9 contra 10, Alvarado recibió un gol que puede ir en contra de sus aspiraciones: Tomás Federico perdió la pelota cerca de su propia área y Brandon Obregón metió un centro al área. El propio González apareció “de 9” y, con un cabezazo a contrapierna de Bilbao, marcó el gol del triunfo.

Alvarado se defendió hasta el final y la diferencia fue de apenas un tanto, pero vuelve a Mar del Plata con una derrota dolorosa a cuestas, más las bajas de Centurión y Sosa. Una victoria por tan solo un gol en la vuelta a disputarse en el Minella le bastará para pasar a la final del Federal A por tener la ventaja deportiva. Pero será el segundo capítulo de una batalla que, por ahora, lo tiene victorioso a Cipolletti.

En la otra semifinal, Olimpo y San Martín de Formosa igualaron 1-1 en Bahía Blanca. La vuelta será en Formosa, con la ventaja deportiva a favor de San Martín, por lo que Olimpo deberá ganar sí o sí para pasar a la final.

Con información de Mi8