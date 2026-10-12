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Daniel Osvaldo compartió una foto desde el hospital: qué se sabe de su salud
Continúa en terapia intermedia después de haber permanecido en terapia intensiva.
Daniel Osvaldo compartió una nueva imagen desde el Hospital del Bicentenario de Esteban Echeverría, en Monte Grande, donde permanece internado mientras se recupera de una grave infección pulmonar que llegó a comprometer su vida.
El exfutbolista y músico apareció recostado en una cama, sonriente y acompañado por su padre, Raúl. Junto a la fotografía escribió “Daddy Romano”, en referencia al buzo de la Roma que vestía su papá, uno de los clubes europeos en los que jugó durante su carrera.
Osvaldo continúa en terapia intermedia después de haber permanecido en terapia intensiva debido a la gravedad del cuadro, que afectó principalmente su pulmón derecho.
Según explicó días atrás, el origen de la infección habría sido una caries que no recibió tratamiento a tiempo. La pieza dental se infectó y la afección posteriormente alcanzó el pulmón. Durante la internación, los médicos le extrajeron la muela y desde entonces comenzó a registrar una evolución favorable.
El exdelantero también contó que tenía las defensas bajas cuando se produjo la infección y aseguró que su condición física previa pudo haber contribuido a superar el momento más delicado. De todos modos, continúa sometiéndose a estudios para descartar otros factores vinculados con el cuadro.
Mientras espera completar los controles médicos necesarios para recibir el alta, Osvaldo reveló además que dejó de fumar desde su ingreso al hospital. “No estoy fumando desde hace dos semanas”, afirmó, y agregó: “No pienso fumar nunca más”.
Antes de atravesar este problema de salud, el exjugador de Boca, Roma y Juventus mantenía su actividad musical y tenía previsto presentarse el próximo 31 de octubre junto a su banda.
Con información de Infobae
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