River visitará a Aldosivi con dos juveniles y varias bajas para la última fecha

River visitará a Aldosivi este jueves con el objetivo de ganar en la última fecha de la fase regular del Torneo Clausura. El Millonario, ya clasificado a playoffs, necesita la victoria para asegurar la localía en los octavos de final y esto es todo lo que hay que saber de cara al encuentro.

El equipo de Leonardo Ponzio cerrará una primera fase muy discreta en la que estuvo lejos de cumplir con la expectativas, tal como pasó en el resto de las competencias de la temporada. Necesitará sí o sí los tres puntos para terminar en la cuarta posición de la Zona B sin depender de otros resultados para jugar, al menos, una instancia en el Monumental.

River afrontará este partido con dos cambios obligados con respecto al equipo titular del Superclásico. Lucas Martínez Quarta y Gonzalo Montiel dejarán su lugar en defensa por las expulsiones que sufrieron contra Boca para que los reemplacen Giovanni González en el lateral derecho y Lautaro Rivero en la zaga central. El resto repetirían con respecto a los nombres que empezaron en La Bombonera.

River visitará el Estadio José María Minella de Mar del Plata después de más de cuatro años. La última vez que lo hizo fue el 24 de julio del 2022, cuando ganó por 3-0 con goles de Agustín Palavecino, Lucas Beltrán, quien sería titular este jueves, y Miguel Borja.

Probables formaciones

River: Santiago Beltrán; Giovanni González, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Tobías Andrada, Lucas Silva, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán.

Aldosivi: Lucas Acosta; Rodrigo González, Nicolás Zalazar, Nestor Breitenbruch, Joaquín Pombo, Mateo Vales; Martín García, Nicolás Gaitán, Lucas Castro; Juan Bautista Dadín y Andrés Vombergar.

Árbitro: Bryan Ferreyra

Árbitro asistente 1: Cristian Navarro

Árbitro asistente 2: Diego Martin

Cuarto árbitro: Franco Moron

VAR: José Carreras

AVAR: Wenceslao Meneses

Fuente: La Página Millonaria