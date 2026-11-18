El Parque Independencia de Bahía Blanca será escenario este sábado 21 de noviembre de una jornada de plantación comunitaria organizada por la Fundación Filba, que llegará a la ciudad con más de mil árboles nativos para incorporar al espacio verde. La propuesta comenzará a las 10 y contará con distintas actividades culturales durante todo el día.

La iniciativa busca promover la forestación comunitaria, favorecer la biodiversidad y generar un espacio de encuentro entre los vecinos. Las actividades se desarrollarán en el parque ubicado en la intersección de las avenidas Pringles y D'Orbigny.

La jornada tendrá dos instancias de plantación, previstas para las 10 y las 16, en las que los asistentes podrán participar de la incorporación de nuevos ejemplares al predio.

La propuesta también incluirá actividades para toda la familia. A las 11 se realizará un taller de estampas y serigrafía a cargo de Alexis y Lenet, de Perreando Paredes. Los participantes podrán llevar remeras o bolsas de tela para estampar durante el encuentro.

Por la tarde, a las 16, se desarrollará un picnic de libros destinado a lectores de todas las edades, con espacios de lectura compartida. Media hora después habrá una segunda edición del taller de estampas y serigrafía.

A las 18 está previsto un recorrido botánico poético por el Parque Independencia, guiado por Diego Vdovichenko y Gustavo López, que combinará el conocimiento de la vegetación con propuestas literarias.

La programación continuará a las 19 con la actividad denominada "Lectura para los árboles. Nunca se habla solo de árboles cuando se habla de árboles", inspirada en una premisa del escritor bahiense Sergio Raimondi. Participarán Luis Sagasti, Mario Ortiz, Alejandra Saguí y el propio Raimondi, con la coordinación de Milton López.

El cierre será a las 20 con un brindis en el Galpón Enciclopédico, ubicado en San Lorenzo 710.

La iniciativa representa una continuidad del trabajo realizado por la Fundación Filba en Bahía Blanca. El año pasado, la organización impulsó una actividad solidaria mediante la cual donó miles de libros destinados a las bibliotecas de la ciudad tras la inundación.

La Fundación Filba es una organización privada sin fines de lucro creada en 2009, dedicada a promover la literatura y el acceso a la cultura mediante festivales, encuentros abiertos, lecturas públicas, talleres y actividades de formación. Desde su creación desarrolla propuestas gratuitas destinadas a públicos de diferentes edades.