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Se definieron los cruces de octavos de final del Torneo Clausura: cuándo se jugarán
La gran final será el sábado 12 de diciembre, en el estadio único de La Plata.
Quedaron definidos los cruces de los octavos de final del Torneo Clausura. Luego del empate de Lanús ante Central Córdoba de Santiago del Estero, se confirmaron las posiciones finales de cada zona y los equipos ya conocen a sus rivales.
Los octavos de final se jugarán el fin de semana del 21 y 22 de noviembre. Resta que la Liga Profesional confirme los días y horarios exactos de cada uno de los partidos.
Entre los partidos más destacados están el choque entre Boca e Independiente Rivadavia, y el enfrentamiento de River con Lanús.
Serán partidos a un solo encuentro en la cancha del mejor ubicado en la fase regular. En caso de empate, habrá tiempo suplementario (dividido en dos tiempos de 15 minutos) y, si persiste la igualdad, la definición será por penales. Ese mismo sistema se aplicará para los cuartos de final y las semifinales.
La final también será con prórroga y penales, pero se jugará en el Estadio Único Diego Armando Maradona-Tricampeones del Mundo de La Plata, el sábado 12 de diciembre.
De acuerdo a cómo quedó armado el cuadro de los playoffs, la única posibilidad de tener un Superclásico es en una hipotética final, mientras que puede haber un cruce rosarino en semifinales.
Los cruces de octavos de final: cómo quedó el cuadro de playoffs
La parte izquierda del cuadro presenta estos enfrentamientos:
- Instituto (1° A) vs. Huracán (8° B)
- River Plate (4° B) vs. Lanús (5° A)
- Argentinos Juniors (2° B) vs. Independiente (7° A)
- Vélez (3° A) vs. Belgrano (6° B)
Por el lado derecho, los partidos serán:
- Rosario Central (1° B) vs. Gimnasia (Mendoza) (8° A)
- Defensa y Justicia (4° A) vs. Barracas Central (5° B)
- Boca Juniors (2° A) vs. Independiente Rivadavia (7° B)
- Gimnasia (La Plata) (3° B) vs. Newell’s (6° A)
Fechas de los playoffs del Clausura 2026
- Octavos de final: fin de semana del 21 y 22 de noviembre
- Cuartos de final: fin de semana del 29 de noviembre
- Semifinales: fin de semana del 6 de diciembre
- Final: sábado 12 de diciembre, en La Plata
Qué se juega el campeón: clasificación a la Copa Libertadores y Trofeo de Campeones
El equipo que se consagre campeón del Clausura 2026 se clasificará directamente a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027. Además, disputará la final por el Trofeo de Campeones el sábado 19 de diciembre contra Belgrano, ganador del Torneo Apertura, en el estadio Mario Kempes de Córdoba.
Fuente: TN
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