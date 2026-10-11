Deportes
Huracán inicia la segunda ronda del Regional Amateur
El Globo de Ingeniero White visitará a Independiente desde las 16, por el partido de ida de la Región Pampeana Sur.
Huracán de Ingeniero White tendrá este domingo un nuevo desafío en el Torneo Regional Federal Amateur 2026, cuando comience su serie correspondiente a la segunda ronda de la Región Pampeana Sur.
El Globo visitará a Independiente desde las 16, en el estadio Juan Bautista Marlats, en el partido de ida de la llave. El encuentro contará con el arbitraje de Mauro Echarren, de Tandil.
El partido de vuelta se disputará el domingo 18 de octubre en el Bruno Lentini, donde quedará definido cuál de los dos equipos continuará en carrera.
La agenda de la segunda ronda – Pampeana Sur
- Atlético Villegas-Ferro Carril Oeste de General Pico.
- Huracán-Independiente.
- Ministerio de Necochea-Quilmes de Mar del Plata.
- Racing de Olavarría-Argentino de 25 de Mayo.
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