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Mirá en vivo el programa La Brújula TV
Una nueva edición con entrevistas vinculadas a temas de actualidad local.
Nicolás Marín, Mara Recondo y el concejal Carlos Alonso serán los invitados de una nueva edición del programa, que podrá seguirse en vivo por las plataformas digitales de La Brújula 24.
La Brújula TV tendrá este martes una nueva edición con tres invitados que pasarán por el estudio para abordar distintos temas de actualidad local.
En el primer bloque participará Nicolás Marín, integrante de la Arquidiócesis de Bahía Blanca, quien brindará detalles sobre el encuentro que se realizará este miércoles en la Plaza Rivadavia para acompañar la visita del papa León XIV a la Argentina.
Luego será el turno de Mara Recondo, directora general de Discapacidad y Accesibilidad de la Municipalidad de Bahía Blanca, quien dialogará sobre las políticas y acciones que se desarrollan desde su área.
Finalmente, en el tercer bloque, el invitado será el concejal Carlos Alonso, quien se encuentra reuniendo firmas para impulsar un proyecto de ordenanza que busca retirar de las calles a los cuidacoches informales, conocidos como "trapitos".
El programa podrá seguirse en vivo a través del canal de YouTube y las distintas plataformas digitales de La Brújula 24.
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