El papa León XIV encabezó este lunes su primera misa en Argentina ante una multitud de fieles que se congregaron en el Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo. Durante la ceremonia, el Santo Padre puso el foco en las dificultades que atraviesan las familias y convocó a fortalecer los vínculos, mantener viva la fe y recuperar la esperanza.

La celebración comenzó minutos después de las 11.30, después de que el pontífice recorriera las inmediaciones del predio a bordo del papamóvil para saludar a las miles de personas que se acercaron desde distintos puntos del país. Muchos de los asistentes habían llegado durante la madrugada para conseguir un lugar cercano al altar.

2,5 miliona osób przybyło na Mszę św. z Leonem XIV w Buenos Aires - podała policja #PodrozApostolska #Argentyna https://t.co/5uRdSnoAHB — Vatican News PL (@VaticanNewsPL) November 9, 2026

En su homilía, León XIV hizo referencia a los problemas sociales que afectan a los hogares argentinos, entre ellos la falta de estabilidad, el trabajo precario, la violencia doméstica, las separaciones y las adicciones que comprometen el futuro de los jóvenes. Frente a ese escenario, transmitió un mensaje de esperanza y destacó el valor de la fe como sostén en momentos de incertidumbre.

Según el texto de la homilía difundido por EWTN News, el Papa pidió no considerar superada a la familia cristiana, sino reconocerla como un espacio fundamental para afrontar las dificultades de la época. También destacó su importancia en la transmisión de valores como la cultura del trabajo, el respeto a los mayores, la solidaridad y la palabra empeñada.

En otro tramo de su mensaje, el pontífice sostuvo que cada familia puede contribuir a la renovación de la Argentina y alentó a los hogares a asumir un papel activo en la vida de la Iglesia. “La familia es la fuente de los valores fundamentales de la Argentina”, expresó, al convocar a padres, madres, hijos y abuelos a fortalecer la transmisión de la fe entre generaciones.

León XIV también recuperó las enseñanzas de Francisco, a quien recordó por su compromiso con la vida familiar y la construcción de comunidades solidarias. En ese sentido, destacó la importancia de los pequeños gestos cotidianos, como compartir momentos de oración, escuchar a los demás, aprender a perdonar y acompañar a quienes atraviesan situaciones difíciles.

La misa tuvo un fuerte significado histórico, ya que marcó el regreso de una celebración papal al Monumento de los Españoles después de 44 años. En ese mismo lugar, Juan Pablo II había encabezado una ceremonia el 12 de junio de 1982, durante la Guerra de Malvinas.

Antes de llegar a Palermo, León XIV había visitado el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, donde compartió un encuentro con residentes y trabajadores de la institución. Allí también presenció la presentación del cantante bahiense Abel Pintos, quien interpretó La llave acompañado por integrantes del establecimiento.

La agenda del pontífice continuará durante la tarde con reuniones con representantes del mundo del trabajo, líderes religiosos y miembros del episcopado argentino. Este martes viajará a Córdoba, mientras que el miércoles encabezará una celebración en la Basílica de Luján antes de partir hacia Perú.