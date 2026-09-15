El whitense Quevedo se la juega para cerrar el año en el TN con ilusiones renovadas

Por Leandro Grecco

Facebook: Leandro Carlos Grecco / Instagram: @leandro.grecco / X: @leandrogrecco

Braian Quevedo afrontará desde este fin de semana una nueva etapa dentro del Turismo Nacional luego de confirmarse su cambio de equipo para la continuidad de la temporada 2026.

El piloto de Ingeniero White se incorporará a la estructura JT, encabezada por Jerónimo Teti, y tendrá además un nuevo auto: competirá al volante de un Chevrolet que ya fue presentado oficialmente.

De esta manera, el representante whitense buscará renovar sus expectativas dentro de la Clase 3 de una de las categorías más competitivas del automovilismo argentino.

El estreno con la nueva estructura será inmediato. Quevedo estará presente en la novena fecha del campeonato, que se desarrollará el sábado 19 y domingo 20 de septiembre en el Autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto, en Córdoba.

La competencia marcará así el comienzo de un nuevo proyecto deportivo para Quevedo, que intentará adaptarse rápidamente al Chevrolet y empezar a capitalizar el trabajo junto al equipo JT en la parte final de la temporada.